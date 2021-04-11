Gümrük darbesi

Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın belalısı oldu. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar, Türk Telekom Stadı'ndan da beraberlikle ayrılmayı bildi: 1-1. Karşılaşmaya ev sahibi hızlı başlasa da ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 60. dakikasında ilk yarıda direğe takılan Ndao topu ağlara göndermeyi başardı. Ancak Galatasaray'ın cevabı gecikmedi ve Babel skora yeniden denge getirdi: 1-1. Golü atan Hollandalı oyuncu 79'da kırmızı kart görüp oyun dışında kaldı.



MUSLERA KURTARDI

Galatasaray'ın eksik kalmasından istifa eden konuk ekip daha fazla rakip kalede görünmeye başladı. 90+3. dakikada Balkovec'in karşı karşıya vuruşunda Muslera yine müthiş bir kurtarışa imza attı ve mağlubiyeti önleyen isim oldu. Fatih Karagümrük, Galatasaray deplasmanından da mutlu bir şekilde ayrılırken ev sahibi ekibinin ise düşüşü devam etti. Son 6 maçında sadece 1 galibiyet alabilen (3M, 2B) Cimbom 13 puan kaybetti. Lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını kapatmayı da bir kez daha başaramadı



Galatasaray bu sezon evinde de dökülüyor. Türk Telekom'da oynadığı son üç Süper Lig maçında 7 puan kaybeden Galatasaray (2B/1M), bu sezon toplamda ise sahasında oynadığı 16 karşılaşmada 16 puan kaybetti.