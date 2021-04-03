Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatay deplasmanında galibiyet için kenetlendi! Tek hedef 3 puan

Son dakika spor haberi: deplasmanında galibiyet için kenetlendi! Tek hedef 3 puan

Son dakika haberi: Son haftalarda kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında ağır yara alan en kritik maçına çıkıyor. Kulübede 'siz ve sahada 6 futbolcusundan yoksun Galatasaray'ın aklında sadece 3 puan var.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 21:14 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatay deplasmanında galibiyet için kenetlendi! Tek hedef 3 puan

'de son 4 haftada çıktığı maçlarda 8 puan yitiren sarı-kırmızılılar bugün ligin flaş ekiplerinden ile karşı karşıya gelecek. 1 maç eksiği olan 'ın 3 puan gerisinde yer alan bu kritik randevuda 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Zirve yarışında büyük önem taşıyan Hatayspor mücadelesi öncesinde Aslan'da ciddi eksikler var. Cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak. Ayrıca sakatlıklar, cezalar ve koronavirüs karantinası sebebiyle 6 oyuncu da Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.

OYUNA ODAKLANIN

Fatih Terim, kulübede yer alamayacağı Hatayspor karşılaşması öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Usta çalıştırıcı "Sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyoruz. Bunu kazanırsak yolumuz açılacak. Kalan karşılaşmalara daha motive ve hırslı şekilde çıkacağız. Konsantrasyonunuz tam olsun. Sahada artık basit hata görmek istemiyorum. Herkes sadece oyununa odaklansın" ifadelerini kullandı. Terim'in bu sözlerinin ardından bir hayli hırslanın takım Hatayspor karşılaşması öncesinde 3 puan yemini etti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

HATAYSPOR: MUNIR, POPOV, BILLONG, PABLO, MESUT, RIBERIO, AABID, AKINTOLA, KAMARA, TRAORE, DIOUF

GALATASARAY: MUSLERA, LINNES, DONK, OZORNWAFOR, SARACCHI, ETEBO, GEDSON, FEGHOULI, OĞULCAN, ONYEKURU, FALCAO

2 OYUNCU SINIRDA

'da Hatayspor deplasmanı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. ve Oghenekaro Etebo bugün kart görmeleri halinde ile 'nda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecekler.

ONYEKURU 11'E

Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında Henry Onyekuru'yu kenardan oyuna dahil etmişti. Bu plan Kayseri'de işe yararken Rize ile oynanan iç saha maçında Nijeryalı futbolcunun eksikliği hissedilmişti. İmparator, Onyekuru'nun adını bugünkü karşılaşma için direkt 11'e yazdı.

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