Haberler Galatasaray Galatasaray'dan yerli atağı!

'dan yerli atağı!

Arda ve Emre Akbaba ile uzatılacak. Salih, Kenan, Alpaslan, Kaan ve Alper için şartlar zorlanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 21:24 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan yerli operasyonu! Tam 5 isim... | GS spor haberi

bir yandan şampiyonluk yarışı içinde kalmaya çalışırken diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek için uğraşıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan yerli operasyonu! Tam 5 isim... | GS spor haberi

Sarı-kırmızılılar özellikle yerli kalitesini artırmak için harekat başlattı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan yerli operasyonu! Tam 5 isim... | GS spor haberi

İç transferde Arda Turan ve Emre Akbaba'nın mutlaka takımda kalmasını isteyen , birçok oyuncunun adını yönetime iletti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan yerli operasyonu! Tam 5 isim... | GS spor haberi

İmparator bu sezon çok zorlandığı kadro derinliği sorununu aşmak istiyor. Bu sebeple geniş bir transfer listesi hazırladı. İşte o isimler:

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan yerli operasyonu! Tam 5 isim... | GS spor haberi

SALİH UÇAN: Alanyaspor ile adını herkese hatırlattı. Cimbom onu ısrarla istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan yerli operasyonu! Tam 5 isim... | GS spor haberi

KENAN KARAMAN: Yerli Elmander, 'in beğendiği oyuncu tipine uyuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan yerli operasyonu! Tam 5 isim... | GS spor haberi

ALPASLAN ÖZTÜRK: Donk gibi bir joker. Terim güçlü rotasyon için onu düşünüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan yerli operasyonu! Tam 5 isim... | GS spor haberi

KAAN AYHAN: Stoper, sağ bek ve ön libero oynuyor. Bu esnekliği göz kamaştırıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan yerli operasyonu! Tam 5 isim... | GS spor haberi

ALPER YILMAZ: Başarılı sol kanat Ümit Milli performansıyla dikkat çekiyor.

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