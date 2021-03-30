Son dakika spor haberleri: Sergio Ramos'un menajerinden Galatasaray'a mektup!

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın verdiği bilgilere göre; Galatasaray'da Sergio Ramos ile ilgili heyecan yaratan bir transfer gelişmesi yaşandı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın verdiği bilgilere göre; Galatasaray'da Sergio Ramos ile ilgili heyecan yaratan bir transfer gelişmesi yaşandı.
REAL MADRID İLE SÖZLEŞME KRİZİ YAŞIYOR!
Transfer gelişmesiyle ilgili bilgiler veren Uzundurukan, yıldız futbolcu ile Real Madrid arasında sözleşme yenileme krizi yaşandığını belirtti. İşte o açıklamalar...
MENAJERİNDEN GALATASARAY'A İMZALI MAİL!
"Sergio Ramos'un menajeri birçok takıma oyuncusunu önerirken, Galatasaray'a imzalı bir mail gönderdi."
"OYUNCUMU İSTER MİSİNİZ"
"Başarılı savunmacının temsilcisi gönderdiği mailde, sarı-kırmızılı takıma, 'Oyuncumu ister misiniz?' diye sordu."
GALATASARAY'DAN KARŞI HAMLE!
"Galatasaray Kulübü de yaşanan bu gelişmenin Sergio Ramos'un menajerinin bir oyunu olduğunu fark etmesinin ardından karşı hamleye geçti."
"Sarı-kırmızılılar, İspanyol futbolcunun menajerinin Real Madrid ile yapılan yeni sözleşme pazarlıklarında elini güçlendirme adına böyle bir adım atıldığını fark etmesinin ardından eflatun-beyazlılara bilgi maili gönderdi."
REAL MADRID'DEN GALATASARAY'A TEŞEKKÜR!
"Bilgilendirme mesajını alan İspanyol devi, Galatasaray'a bu hareketi sonrası teşekkür etti."