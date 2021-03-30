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Son dakika spor haberleri: 'un menajerinden 'a mektup!

Stoper mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan 'da camiayı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. 'le sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 'un menajerinden sarı-kırmızılı kulübe transferle ilgili bir mail geldi. Galatasaray da gelen mesaj üzerine eflatun-beyazlılara karşı hamlede bulundu. İşte Ramos'un menajerinin gönderdiği mailde yazanlar ve yaşanan tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 17:15
Son dakika spor haberleri: Sergio Ramos'un menajerinden Galatasaray'a mektup!

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın verdiği bilgilere göre; 'da ile ilgili heyecan yaratan bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika spor haberleri: Sergio Ramos'un menajerinden Galatasaray'a mektup!

REAL MADRID İLE SÖZLEŞME KRİZİ YAŞIYOR!
Transfer gelişmesiyle ilgili bilgiler veren Uzundurukan, yıldız futbolcu ile arasında sözleşme yenileme krizi yaşandığını belirtti. İşte o açıklamalar...

Son dakika spor haberleri: Sergio Ramos'un menajerinden Galatasaray'a mektup!

MENAJERİNDEN GALATASARAY'A İMZALI MAİL!
"'un menajeri birçok takıma oyuncusunu önerirken, 'a imzalı bir mail gönderdi."

Son dakika spor haberleri: Sergio Ramos'un menajerinden Galatasaray'a mektup!

"OYUNCUMU İSTER MİSİNİZ"
"Başarılı savunmacının temsilcisi gönderdiği mailde, sarı-kırmızılı takıma, 'Oyuncumu ister misiniz?' diye sordu."

Son dakika spor haberleri: Sergio Ramos'un menajerinden Galatasaray'a mektup!

GALATASARAY'DAN KARŞI HAMLE!
" Kulübü de yaşanan bu gelişmenin 'un menajerinin bir oyunu olduğunu fark etmesinin ardından karşı hamleye geçti."

Son dakika spor haberleri: Sergio Ramos'un menajerinden Galatasaray'a mektup!

"Sarı-kırmızılılar, İspanyol futbolcunun menajerinin ile yapılan yeni sözleşme pazarlıklarında elini güçlendirme adına böyle bir adım atıldığını fark etmesinin ardından eflatun-beyazlılara bilgi maili gönderdi."

Son dakika spor haberleri: Sergio Ramos'un menajerinden Galatasaray'a mektup!

REAL MADRID'DEN GALATASARAY'A TEŞEKKÜR!
"Bilgilendirme mesajını alan İspanyol devi, 'a bu hareketi sonrası teşekkür etti."

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