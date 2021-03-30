ABD yolcusu!

İstanbul'a geldiğinde yer yerinden oynayan ve binlerce kişinin önünde Galatasaray'a imza atan Radamel Falcao için geri sayım başladı. Dünyayı etkisi altına alan pandemi tüm takımlar gibi sarı-kırmızılı kulübü de derinden sarsarken Falcao'nun yıllık 5 milyon euro ücreti ve aldığı bonuslar Cimbom'u önemli derecede sarsıyordu. Yıldız futbolcuya takım aranırken Radamel Falcao'nun yeni durağı sonunda belli oldu. Todofichajes'in haberine göre, Kolombiyalı yıldız, Amerika'nın yolunu tutacak.

SAKATLIK ETKİLEDİ

Falcao'nun, yeni takımıyla çoktan anlaşmaya vardığı ifade edilirken, 35 yaşındaki futbolcunun, yeni takımının David Beckham'ın sahibi olduğu İnter Miami olacağı yazıldı. 2020-21 sezonu ara transfer döneminde de birçok takımla anılan Falcao'nun sakatlığı nedeniyle transferinin gerçekleşmediği ifade edilmişti. Yüksek maliyetinden kurtulmak ve Mohamed gibi genç isimlere dönmek isteyen sarı-kırmızılı yönetimin, Falcao'ya engel çıkarmayacağı ve bonservisinde kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

GÖREVE HAZIR

Sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan Falcao, Terim'in silahı olmaya devam edecek. Tecrübeli hocanın, Hatayspor maçında Falcao'yu ilk 11'de düşündüğü, Mohamed'i yedek soyunduracağı öğrenildi. Mısır Milli Takımı'ndan Çarşamba günü dönecek Mohamed'in yorgunluğu dikkate alınacak ve milli arada Florya'da idman kaçırmayan Falcao'ya forma verilecek.