Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Transfer ve Boupendza...

Son dakika spor haberi: 'a bedava gol makinesi! Transfer ve Boupendza...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşıp 'nde yeniden boy göstermek isteyen , güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar forvet hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Transferde Boupendza detayı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | GS spor haber

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:57 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:09
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Falcao...

'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek 'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Falcao...

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar çalışmalarına şimdiden başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Falcao...

'da transferin bir numaralı gündemi ise forvet transferi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Falcao...

Mostafa Mohamed'in takıma katılmasının ardından gol yollarındaki sorunu bir nebze de olsa çözen 'da sevinci de yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Falcao...

Kolombiyalı golcü uzun süren sakatlığın ardından formasına kavuşmuş ve attığı gollerle takımına hayat vermişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Falcao...

Fakat sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen 'nun takımdaki geleceği henüz net değil.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Falcao...

Sarı-kırmızılılarda iyi bir teklif gelmesi halinde golcü futbolcu ile yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Falcao...

İNGİLİZLERDEN FORVET İDDİASI

Ligde şampiyonluk yarışına devam eden bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken İngiltere'den önemli bir iddia geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Falcao...

İngiliz basını, ve Mohamed gibi iki önemli golcüsü bulunan sarı-kırmızılı kulübün, Dwight Gayle'yi de forvet hattına eklemek istediğini kaydetti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Falcao...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki İngiliz oyuncu ile bir an önce anlaşma sağlanmaya çalışıldığı bildirildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Falcao...

2016 yılında Newcastle United'da transfer olan ve artık takımdan ayrılmaya hazırlanan Dwight Gayle'ye Katar ve Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Falcao...

YEDLİN FAKTÖRÜ

Devre arasında Newcastle takımından Yedlin'i kadrosuna katan , şimdi Yedlin'in yakın arkadaşı Dwight Gayle'nin de peşine düştü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Falcao...

ABD'li sağ bekin, transferin gerçekleşmesi için aktif rol oynamaya hazır olduğu ifade edildi. Dwight Gayle bu sezon 11 karşılaşmada şans bulabildi ve 1 gol attı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Falcao...

Kariyeri boyunca çıktığı 271 maçta ise 103 gol ve 29 asisti bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Falcao...

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan İngiliz futbolcunun transfermarkt verilerine göre 'a transfer olma olasılığı yüzde 40...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Transfer ve Boupendza...

BOUPENDZA DETAYI

'ın transfer listesinde olan futbolcunun transferinin Boupendza'ya bağlı olduğu da iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Transfer ve Boupendza...

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Hatayspor'da forma giyen Boupendza için devrede olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Transfer ve Boupendza...

Boupendza transferi için tüm olanaklarını seferber eden İngiliz ekibinin trasnferi büyük oranda gerçekleştireceği bu nedenle Dwight Gayle ile sözleşme yenilemeyeceği iddia edildi.

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