Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Transfer ve Boupendza...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar çalışmalarına şimdiden başladı.
Cimbom'da transferin bir numaralı gündemi ise forvet transferi...
Mostafa Mohamed'in takıma katılmasının ardından gol yollarındaki sorunu bir nebze de olsa çözen Galatasaray'da Falcao sevinci de yaşanıyor.
Kolombiyalı golcü uzun süren sakatlığın ardından formasına kavuşmuş ve attığı gollerle takımına hayat vermişti.
Fakat sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Falcao'nun takımdaki geleceği henüz net değil.
Sarı-kırmızılılarda iyi bir teklif gelmesi halinde golcü futbolcu ile yolların ayrılabileceği iddia edildi.
İNGİLİZLERDEN FORVET İDDİASI
Ligde şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken İngiltere'den önemli bir iddia geldi.
İngiliz basını, Falcao ve Mohamed gibi iki önemli golcüsü bulunan sarı-kırmızılı kulübün, Dwight Gayle'yi de forvet hattına eklemek istediğini kaydetti.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki İngiliz oyuncu ile bir an önce anlaşma sağlanmaya çalışıldığı bildirildi.
2016 yılında Newcastle United'da transfer olan ve artık takımdan ayrılmaya hazırlanan Dwight Gayle'ye Katar ve Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu belirtiliyor.
YEDLİN FAKTÖRÜ
Devre arasında Newcastle takımından Yedlin'i kadrosuna katan Galatasaray, şimdi Yedlin'in yakın arkadaşı Dwight Gayle'nin de peşine düştü.
ABD'li sağ bekin, transferin gerçekleşmesi için aktif rol oynamaya hazır olduğu ifade edildi. Dwight Gayle bu sezon 11 karşılaşmada şans bulabildi ve 1 gol attı.
Kariyeri boyunca çıktığı 271 maçta ise 103 gol ve 29 asisti bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan İngiliz futbolcunun transfermarkt verilerine göre Galatasaray'a transfer olma olasılığı yüzde 40...
BOUPENDZA DETAYI
Galatasaray'ın transfer listesinde olan futbolcunun transferinin Boupendza'ya bağlı olduğu da iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Hatayspor'da forma giyen Boupendza için devrede olduğu iddia edildi.
Boupendza transferi için tüm olanaklarını seferber eden İngiliz ekibinin trasnferi büyük oranda gerçekleştireceği bu nedenle Dwight Gayle ile sözleşme yenilemeyeceği iddia edildi.