Son dakika spor haberi: Galatasaray'a bedava gol makinesi! Transfer ve Boupendza...

Galatasaray 'ın transfer listesinde olan futbolcunun transferinin Boupendza'ya bağlı olduğu da iddia edildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Hatayspor'da forma giyen Boupendza için devrede olduğu iddia edildi.

Boupendza transferi için tüm olanaklarını seferber eden İngiliz ekibinin trasnferi büyük oranda gerçekleştireceği bu nedenle Dwight Gayle ile sözleşme yenilemeyeceği iddia edildi.