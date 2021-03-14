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Son dakika spor haberi: 'da corona virüsü şoku! 3 isim pozitif...

Son dakika spor haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi etkilerini sürdürüyor. Son olarak 'dan yapılan açıklamada takımında 3 ismin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 16:56 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 17:00
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da corona virüsü şoku! 3 isim pozitif...

HDI Sigorta Takımı'nda 2 ismin daha corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı. Sarı-kırmızılılarda daha önce de 1 ismin pozitif olduğu açıklanmıştı.

İşte kulüpten yapılan o açıklama;

"Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularımız ve teknik heyet çalışanlarımızın bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Takımımızda pozitif vaka sayısı 3'e yükselmiştir. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

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