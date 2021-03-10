Mustafa Cengiz: Adalet istiyoruz

Galatasaray Başkanı +Mustafa Cengiz, Enerjisa ile yapılan anlaşmanın ardından gündem ile ilgili soruları cevapladı. Sivas ve Ankaragücü maçlarına değinen Cengiz, "Şans gerçekten çok önemli. 2-2 biten maçta karşı takım da çok güzel oynadı. Son 10 dakikada 5 gol olabilirdi. İki kere geldiler, attılar. Lig sonuncu Ankaragücü helal olsun, yendi bizi. Bunda hakem hataları dolu var. Bize dediler ki, şu maçlardan önce hakemlerden şüpheleniyoruz. Bildiri yayınladılar. Hakemi etki için. Kimi endişeliymiş, kuşkuluymuş. Sonra kuşkuları gitti" dedi.



GALATASARAY; TÜRKİYE'DİR

"Kulüpler Birliği'nde bir arada, kardeşiz. O da boş laf ya. Kardeşiz tabi de ama rakibiz" diyen Galatasaray Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim aleyhimize bildiri yayınlıyor. Aynı anda otururken, haberim yok. Ben bunu yapmam. Ben 'hakemi, federasyonu etkileyeyim' diye yapmam. Galatasaray onun için 'Türkiye'dir' diyoruz. Biz öyle hakemleri etkileyemeye, popülist görünmeye muhatap olmayız. Saçma bir lafa açıklama yaparsanız batarsınız.



TFF BİZİM, HAKEMLER BİZİM

Güzel de futbol oynadı. Hakem hataları iki takım için de bir dolu var, yani yapılıyor. Hakemleri eğitmeliyiz. Ve hakemler daha korkusuz hale gelmeliler. Bizim bağırmamız adalet içindi. Belki fazla ses yükseltmiş olabiliriz. Orada haksız olduğumuz bir şey bulunmuyor. Ben bağrılmayan, adalet istenmeyen bir lig isterim. Kimse hakemlerden memnun değil. Bütün kulüpler, el birliğiyle TFF bizim, hakemler bizim hakemlerimiz. Onun moralini, öz güvenini bitirirsem, üst üste daha çok hata yaparlar."



Yabancı hakem konusunda düşünlerini dile getiren Mustafa Cengiz, MHK'nın hakem sayısının yeterli olmadığını söylediğini ifade ederek, "40'a yakın hakem var ama yeterli değil dediler. VAR da çıktı. 8 hakem var. Hakem sayısı yetersiz kalırsa buna TFF karar verir. Türk hakemliğe bunu bir tehdit gibi algılamak Türk hakemliğine zarar verir. Bu tip kararları federasyona bırakmak şeklinde düşünüyoruz" diye konuştu.



Türk Telekom Stadyumu'nun zemine yönelik gelen eleştirilerin hatırlatılması üzerine Başkan Mustafa Cengiz, Kasımpaşa maçı öncesi zemindeki örtünün erken açıldığını, bunun da zararı artırdığını söyledi. Cengiz, "Bu zemin 8 yıldır yapılmadı, 8 yılda yapmalıydık. Teknik heyetimizin bunu getirmesi lazımdı. Bunu hızlı şekilde hallederdik. Orada bir ihmal var" itirafında bulundu. Kötü sonucun zemine bağlanmaması gerektiğini de kaydederek, "Çamur gibi sahada takımı (Ankaragücü) yendik. Sonra gerçekten çok güzel bir zeminde yenildik. Demek ki tek faktör zemin değilmiş" diye konuştu.