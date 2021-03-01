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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda belirsizliği! İşte son teklif

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Younes Belhanda'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Aldığı maaş ve gösterdiği performans nedeniyle eleştiri oklarının zaman zaman hedefi haline gelen yıldız futbolcuya sunulan son teklif ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 21:47
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda belirsizliği! İşte son teklif

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı yıldız Younes Belhanda ile Galatasaray arasındaki sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi.

Geldiği günden bu yana performansıyla sarı kırmızılı taraftarları ikiye bölen, bir bölümünü kendisine hayran bırakan, diğer kısmının ise bir türlü gözüne giremeyen Younes Belhanda 4 senelik sözleşmesinin sonuna geliyor.

Her fırsatta 'da mutlu olduğunu dile getiren Faslı yıldız için yönetim bir süredir kontrat yenileme görüşmeleri yapıyordu. An itibarıyla tarafların ortak bir noktada buluşamadığı gelen haberler arasında.

Sarı kırmızılı yönetim, şu anda 3 milyon 350 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcuya pazarlıkların ardından maksimum 1.7 milyon Euro verebileceğini iletti.

Teklifi sunan ve beklemeye geçen Mustafa Cengiz ve ekibi, 31 yaşındaki oyuncu için ısrarcı olmayacak. Belhanda teklifi kabul ederse takımda kalacak, etmezse 4 yıllık birliktelik Haziran ayında sona erecek.

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