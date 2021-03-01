Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı!

Son dakika spor haberleri: 'da gerçeği ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: Galatasaray'da sezonun belki de en flaş isimlerinden biri de ... Performansı ile hem teknik heyetin hem de taraftarın gözüne giren yıldız futbolcunun son maçlarda yedek kalması ise büyük şaşkınlık yaratmıştı. 'da Taylan Antalyalı ile ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 19:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı!

'da sezonun flaş ismi olan 'nın Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında yedek kalması kafaları karıştırdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı!

Fatih Terim'in bu maçlarda Etebo'yu tercih etmesi birçok iddiayı da gündeme taşıdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı!

"TERİM BİLEREK YEDEK BIRAKIYOR" YORUMLARI YAPILMIŞTI

Bazı kesimler genç yıldızın form durumundan dolayı Fatih Terim'in böyle bir karar aldığını belirtirken, bazı kesimler "Terim ayakları yere bassın diye yedek bırakıyor" yorumlarını yaptı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı!

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak genç yıldızla ilgili gerçek ortaya çıktı. Taylan'ın şu an pubis sakatlığı yaşadığı, sakatlığın başlangıç evresinde olmasından dolayı az süre verilerek riske edilmediği belirlendi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı!

Sürekli kontrol altında tutulan Taylan'ın sağlık kurulundan olumlu rapor gelmesi durumunda yeniden 11'e döneceği ifade ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı!

Pubis futbolcular için en tehlikeli ve en sinsi sakatlıklardan birisi olarak kabul ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı!

Kasık bölgesinde görülen aşırı zorlamaya dayalı sakatlıklarından biri olan pubiste uyluk iç yan kaslarının kasığa yapıştığı bölgede ağrı ile sakatlık hissedilir.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı!

Bu bölgede hem karın kasları hem de uyluk iç yan kasları kasıkta pubis adı verilen kemiğe yapışırlar.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı!

Futbolcunun bu durumda oynaması durumunda sakatlığın boyutu artar ve çok daha tehlikeli bir durum alabilir.

SON DAKİKA