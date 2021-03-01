Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray'da sezonun flaş ismi olan Taylan Antalyalı'nın Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında yedek kalması kafaları karıştırdı.

Fatih Terim'in bu maçlarda Etebo'yu tercih etmesi birçok iddiayı da gündeme taşıdı.