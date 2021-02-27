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Son dakika spor haberleri: maçında golden önce 'dan dikkat çeken hareket!

'in 27. haftasında , evinde 'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, 45. dakikada Mohamed'le farkı ikiye çıkardı. Golden önce ofsaytta olan 'ın vücut hareketiyle savunmasını şaşırtması dikkat çekerken, 'nın bu hareketinden sonra ise ofsayt bayrağı kalkmadı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 20:19 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 20:33
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Erzurumspor maçında golden önce Arda Turan'dan dikkat çeken hareket!

'in 27. haftasında lider , 'nda 'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk yarısını 'in golleriyle 2-0 önde tamamladı. 'un 45. dakikada Mohamed'le bulduğu ikinci gol öncesi yaşananlar ise dikkat çekti.

Golden önce savunmanın uzun topuna hareketlenirken, ofsaytta olduğunu fark edip duraksadı. 'nın duraksamasıyla savunması şaşırırken, savunma arkasına sarkan Mohamed bomboş durumda fileleri havalandırdı.

Arda Turan bu akıllıca hareketiyle Galatasaray'a golü kazandırırken, pozisyonda ofsayt bayrağının kalkmaması tartışmalara neden oldu.

İşte o pozisyon:

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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