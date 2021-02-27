Son dakika spor haberleri: Galatasaray Erzurumspor maçında golden önce Arda Turan'dan dikkat çeken hareket!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda BB Erzurumspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk yarısını Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-0 önde tamamladı. Cimbom'un 45. dakikada Mohamed'le bulduğu ikinci gol öncesi yaşananlar ise dikkat çekti.

Golden önce Arda Turan savunmanın uzun topuna hareketlenirken, ofsaytta olduğunu fark edip duraksadı. Arda'nın duraksamasıyla Erzurum savunması şaşırırken, savunma arkasına sarkan Mohamed bomboş durumda fileleri havalandırdı.

Arda Turan bu akıllıca hareketiyle Galatasaray'a golü kazandırırken, pozisyonda ofsayt bayrağının kalkmaması tartışmalara neden oldu.

İşte o pozisyon:

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.