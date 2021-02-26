Muslera ile sözleşme uzatmak isteyen Galatasaray ayrıca Okan Kocuk ile de devam edecek. Ancak 35 yaşındaki Fatih Öztürk'e katkıları için teşekkür edilecek. Fatih'in yerine de Okan'ı da zorlayacak genç ve potansiyeli olan bir kaleci alınacak. Bu ismin Bursaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Ataberk Dadakdeniz olacağı iddia edildi. Terim'in Ataberk'i çok beğendiği ve görüşülmesini istediği öğrenildi.
Fatih’in yerine Ataberk
Yeni sezon hazırlıkları için kolları sıvayan Galatasaray'da sözleşmesi uzatılacak ilk isim Muslera olurken, Fatih Öztürk ile vedalaşmaya hazırlanılıyor. Sarı-kırmızılılar Fatih'in yerine ise Ataberk Dadadeniz'i kadroya katmak istiyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 00:16 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50