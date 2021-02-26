Fatih’in yerine Ataberk

Muslera ile sözleşme uzatmak isteyen Galatasaray ayrıca Okan Kocuk ile de devam edecek. Ancak 35 yaşındaki Fatih Öztürk'e katkıları için teşekkür edilecek. Fatih'in yerine de Okan'ı da zorlayacak genç ve potansiyeli olan bir kaleci alınacak. Bu ismin Bursaspor'dan ayrılmaya hazırlanan Ataberk Dadakdeniz olacağı iddia edildi. Terim'in Ataberk'i çok beğendiği ve görüşülmesini istediği öğrenildi.