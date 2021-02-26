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Fatih’in yerine

Yeni sezon hazırlıkları için kolları sıvayan 'da sözleşmesi uzatılacak ilk isim olurken, ile vedalaşmaya hazırlanılıyor. Sarı-kırmızılılar Fatih'in yerine ise 'i kadroya katmak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 00:16 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Fatih’in yerine Ataberk

ile sözleşme uzatmak isteyen ayrıca ile de devam edecek. Ancak 35 yaşındaki 'e katkıları için teşekkür edilecek. Fatih'in yerine de Okan'ı da zorlayacak genç ve potansiyeli olan bir kaleci alınacak. Bu ismin 'dan ayrılmaya hazırlanan olacağı iddia edildi. Terim'in 'i çok beğendiği ve görüşülmesini istediği öğrenildi.

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