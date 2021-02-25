Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş iddia! Sezon sonu...

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Mısır'ın Zamalek kulübünden 1.5 yıllığına satın alma opsiyonu ile kiraladığı Mostafa Mohamed, Türkiye kariyerine çok hızlı başlamıştı.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Mısır'ın Zamalek kulübünden 1.5 yıllığına satın alma opsiyonu ile kiraladığı Mostafa Mohamed, Türkiye kariyerine çok hızlı başlamıştı.
Sarı kırmızılı forma ile ilk 4 maçının tamamında gol atan Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği şimdiden merak konusu oldu.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Mısır basınına konuşurken Mostafa Mohamed hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
''TÜM TÜRKLER ÇOK SEVİYOR, TÜRKÇE ÖĞRENİYOR''
Mısır basınına konuşan Albayrak, ''Salı günü takımla beraberdim ve Mostafa Mohamed ile de konuştum. Babasıyla konuştu.
Bu seviyede olmasından dolayı çok mutluyum. Tüm Türkler onu çok seviyor. O da Türkçe öğrenmeye başladı.'' sözlerini kullandı.
''BU YIL SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANACAĞIZ''
23 yaşındaki forvetin geleceği hakkında konuşan Abdurrahim Albayrak, ''Tabii ki sözleşmesinde satın alma opsiyonunu kullanacağız. Bu yıl içinde opsiyonunu kullanacağız.'' dedi.
''MOHAMED BİZE METİN OKTAY'I HATIRLATIYOR''
Mostafa Mohamed'in performansını Galatasaray efsanesi Metin Oktay'a benzeten Galatasaray İkinci Başkanı, ''Mostafa Mohamed, Metin Oktay gibi oynuyor, onun oyun tarzı bize Metin Oktay'ı hatırlatıyor.'' şeklinde konuştu.
MOSTAFA MOHAMED İÇİN İDDİALAR DEVAM EDİYOR
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın transfer listesine giren yıldız futbolcu için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
23 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılarak İngiliz ekibine transfer olacağı iddia edildi.
Crystal Palace'ın takibe aldığı Mostafa Mohamed için teknik direktör Roy Hodgson'un ısrarcı olduğu yazıldı.
Ayrıca transfer için yüksek bir ücret ödeneceği iddia edildi.