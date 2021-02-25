Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş iddia! Sezon sonu...

Mısır basınına konuşan Albayrak, ''Salı günü takımla beraberdim ve Mostafa Mohamed ile de konuştum. Babasıyla konuştu.

Bu seviyede olmasından dolayı çok mutluyum. Tüm Türkler onu çok seviyor. O da Türkçe öğrenmeye başladı.'' sözlerini kullandı.