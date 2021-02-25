Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş iddia! Sezon sonu...

Son dakika spor haberleri: 'ın yıldızı ile ilgili flaş iddia! Sezon sonu...

Son dakika haberi: 'in 26. aftasında deplasmanda 'u 1-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray zorlu bir virajı kayıpsız tamamladı. Sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı ile 'de forma giymeye başladıktan sonra pazarında büyük yankı uyandırdı. Mısırlı forvet ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Mostafa Mohamed'in sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:52
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş iddia! Sezon sonu...

'ın devre arası transfer döneminde Mısır'ın Zamalek kulübünden 1.5 yıllığına satın alma opsiyonu ile kiraladığı , kariyerine çok hızlı başlamıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş iddia! Sezon sonu...

Sarı kırmızılı forma ile ilk 4 maçının tamamında gol atan Mohamed'in 'daki geleceği şimdiden merak konusu oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş iddia! Sezon sonu...

İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Mısır basınına konuşurken hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş iddia! Sezon sonu...

''TÜM TÜRKLER ÇOK SEVİYOR, TÜRKÇE ÖĞRENİYOR''

Mısır basınına konuşan Albayrak, ''Salı günü takımla beraberdim ve ile de konuştum. Babasıyla konuştu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş iddia! Sezon sonu...

Bu seviyede olmasından dolayı çok mutluyum. Tüm Türkler onu çok seviyor. O da Türkçe öğrenmeye başladı.'' sözlerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş iddia! Sezon sonu...

''BU YIL SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANACAĞIZ''

23 yaşındaki forvetin geleceği hakkında konuşan Abdurrahim Albayrak, ''Tabii ki sözleşmesinde satın alma opsiyonunu kullanacağız. Bu yıl içinde opsiyonunu kullanacağız.'' dedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş iddia! Sezon sonu...

''MOHAMED BİZE METİN OKTAY'I HATIRLATIYOR''

'in performansını efsanesi Metin Oktay'a benzeten Galatasaray İkinci Başkanı, ''Mostafa Mohamed, Metin Oktay gibi oynuyor, onun oyun tarzı bize Metin Oktay'ı hatırlatıyor.'' şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş iddia! Sezon sonu...

MOSTAFA MOHAMED İÇİN İDDİALAR DEVAM EDİYOR

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın transfer listesine giren yıldız futbolcu için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş iddia! Sezon sonu...

23 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda 'dan ayrılarak İngiliz ekibine transfer olacağı iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş iddia! Sezon sonu...

Crystal Palace'ın takibe aldığı için teknik direktör Roy Hodgson'un ısrarcı olduğu yazıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş iddia! Sezon sonu...

Ayrıca transfer için yüksek bir ücret ödeneceği iddia edildi.

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