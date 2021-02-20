Haberler Galatasaray Fatih Terim'den Alanyaspor Galatasaray maçı öncesi açıklama!

'den maçı öncesi açıklama!

Süper 'in 26. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör , rotasyon kararına değindi. İşte Terim'in o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:36 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:53
Fatih Terim'den Alanyaspor Galatasaray maçı öncesi açıklama!

Süper 'in 26. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör , rotasyon kararına değindi.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Kamp yapmadık. 'un müsait olmayan şartlarından daha iyi şartlara geldik. Biraz da kamp gibi diyebilirsiniz. Çok da rahat bir çalışma ortamı bulduk. Hakikaten karlar altındaydı. Böyle bir seçim doğru oldu.

önemli deplasmanlardan bir tanesi. Lig lideriyiz. Umarım buradan lider olarak döneriz.

Değişiklikler olacak. Hepsi Galatasaray oyuncusu. Hepsi, her an göreve hazır olmalı. Lehimize bir faktör bu. Seviyeli bir rekabet bizi daima iyi yerlere taşıyacaktır. Onu görüyorum ve bu da beni sevindiriyor.

Türkiye liginin güzel top oynayan iki takımı. Güzel maç olacaktır.

SON DAKİKA