Fatih Terim'den Alanyaspor Galatasaray maçı öncesi açıklama!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, rotasyon kararına değindi.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Kamp yapmadık. İstanbul'un müsait olmayan şartlarından daha iyi şartlara geldik. Biraz da kamp gibi diyebilirsiniz. Çok da rahat bir çalışma ortamı bulduk. Hakikaten Florya karlar altındaydı. Böyle bir seçim doğru oldu.

Alanya önemli deplasmanlardan bir tanesi. Lig lideriyiz. Umarım buradan lider olarak döneriz.

Değişiklikler olacak. Hepsi Galatasaray oyuncusu. Hepsi, her an göreve hazır olmalı. Lehimize bir faktör bu. Seviyeli bir rekabet bizi daima iyi yerlere taşıyacaktır. Onu görüyorum ve bu da beni sevindiriyor.

Türkiye liginin güzel top oynayan iki takımı. Güzel maç olacaktır.