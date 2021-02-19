Haberler Galatasaray Avrupa kulüplerini peşine taktı! Taylan Antalyalı'ya 3 talip birden

kulüplerini peşine taktı! 'ya 3 talip birden

'da gösterdiği performansla orta sahanın değişilmez isimleri arasına giren transferin gözdesi konumuna geldi. Bir süredir kulüplerinin radarında bulunan 26 yaşındaki futbolcuya 'dan 3 talip olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 01:26
Avrupa kulüplerini peşine taktı! Taylan Antalyalı'ya 3 talip birden

Galatasaraylı bu sezon gösterdiği performansla kulüplerinin dikkatini çekti.

Avrupa kulüplerini peşine taktı! Taylan Antalyalı'ya 3 talip birden

Sarı-kırmızılı takımın orta sahasında önemli bir yer tutan 26 yaşındaki futbolcuya İtalyan kulüplerinden teklif yapıldığı iddia edildi.

Avrupa kulüplerini peşine taktı! Taylan Antalyalı'ya 3 talip birden

3 SERIE A KULÜBÜ PEŞİNDE!
İtalyan basını, 'ya İtalyan kulüplerinin ilgisi olduğu belirtilirken 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 Serie A kulübünün talip olduğunu, bu kulüplerden 2'sinin ise kupalarında mücadele etmeye devam ettiği ifade edildi.

Avrupa kulüplerini peşine taktı! Taylan Antalyalı'ya 3 talip birden

Juventus, Lazio, Atalanta, Milan, Roma ve Napoli kulüpleri Serie A'da kupalarında mücadele etmeye devam ediyor.

Avrupa kulüplerini peşine taktı! Taylan Antalyalı'ya 3 talip birden

Geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla 11'inin değişilmez ismi olan Antalyalı, bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asist üretti.

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