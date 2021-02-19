Avrupa kulüplerini peşine taktı! Taylan Antalyalı'ya 3 talip birden

Galatasaraylı Taylan Antalyalı bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Sarı-kırmızılı takımın orta sahasında önemli bir yer tutan 26 yaşındaki futbolcuya İtalyan kulüplerinden teklif yapıldığı iddia edildi.
3 SERIE A KULÜBÜ PEŞİNDE!
İtalyan basını, Taylan Antalyalı'ya İtalyan kulüplerinin ilgisi olduğu belirtilirken 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 Serie A kulübünün talip olduğunu, bu kulüplerden 2'sinin ise Avrupa kupalarında mücadele etmeye devam ettiği ifade edildi.