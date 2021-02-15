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fırtınası

Aslan, zeminin çamura döndüğü maçta ’yı ablukaya aldı. Kerem ve Mostafa’nın golleriyle zorlu virajı kayıpsız geçti. Cimbom yeniden liderliğe yükseldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 23:20 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray fırtınası

Son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği 'da maç saati 19.00'dan 16.00'ya çekilse de - maçı çok ağır bir zeminde oynandı. Sarı-kırmızılılar yoğun kar yağışı ve tipi altından oynanan maça hava durumuna nazire yaparak fırtına gibi başladı. İlk 8 dakikada rakip kaleyi abluka altına alan Cimbom; Kerem, ve Mostafa ile etkili şutlar çekerek Ertuğrul'u çok zorladı.

HAFTAYA ALANYA
9. dakikada soldan kullanılan kornere Mostafa kafayı vurdu, Ertuğrul çıkardı ama- Kerem tamamladı: 1-0. İkinci yarıya durgun başlayan sarı-kırmızılılar 51'de 'in kafa golüyle şoka uğradı. 'nun kazandığı penaltıyı Mostafa Mohamed 89'da ağlara göndererek sarı-kırmızılılara altın değerinde 3 puanı getirdi. Cimbom bu galibiyetle 'den liderliği geri almayı bildi. Galatasaray haftaya Alanya'ya gidecek.

'de en son 'a kaybeden Galatasaray, arka arkaya 6 maç kazanarak 18 puan topladı. Cimbom; , , G.Antep, , ve Kasımpaşa'yı yıktı.

ÇATIYA ÇIKIP TEMİZLEDİLER
Yoğun kar yağışı 'un çatısında birikti. Stadyumun çatısına çıkan temizlik görevlileri kendilerini halatla bağlayarak kürekle temizlik yaptı. Saha zeminine maç başlamadan önce çatıdan dökülen karlar, ardından saha içinden kale arkasına süpürüldü. Kar yağışı iki takımı da kötü etkiledi.

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