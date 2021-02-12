Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Ümit Karan'dan Mostafa Mohamed yorumu! "Birkaç vole vursun..."

Son dakika haberi: 'dan yorumu! "Birkaç vole vursun..."

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın eski golcüsü , sarı-kırmızılı takım ve hakkında konuştu. 'u çalıştıran Karan, Galatasaray'dan teklif aldığını da açıkladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 11:21
Son dakika Galatasaray haberi: Ümit Karan'dan Mostafa Mohamed yorumu! "Birkaç vole vursun..."

'ın eski yıldızlarından , dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Karan, sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Son dakika Galatasaray haberi: Ümit Karan'dan Mostafa Mohamed yorumu! "Birkaç vole vursun..."

İşte Teknik Direktörü 'ın o açıklamaları...

Son dakika Galatasaray haberi: Ümit Karan'dan Mostafa Mohamed yorumu! "Birkaç vole vursun..."

Galatasaray'a gönül vermiş futbolculardan birisiyim. Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray için ne gerekiyorsa yaparım. İnşallah bir gün Galatasaray'da çalışmak isterim. Galatasaray'dan yardımcı antrenörlük konusunda teklif geldi, konuşmalar da oldu ama kendi yolumdan gitmek istedim.

Son dakika Galatasaray haberi: Ümit Karan'dan Mostafa Mohamed yorumu! "Birkaç vole vursun..."

son günlerin çok konuşulan golcüsü ve kendisine benzetilen Mısırlı santrfor hakkında da açıklamalarda bulundu.

Son dakika Galatasaray haberi: Ümit Karan'dan Mostafa Mohamed yorumu! "Birkaç vole vursun..."

Son 3 maçta 3 gol atan Mohamed'in takip ettiği bir futbolcu olduğunu söyleyen Karan, "Yıpratıcı bir santrfor, mücadeleci bir oyuncu. Mohamed ocak ayının en faydalı transferi bence. Mohamed'i bana benzetiyorlar, birkaç vole vursun da karar veririm (gülerek)" diye konuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: Ümit Karan'dan Mostafa Mohamed yorumu! "Birkaç vole vursun..."

'ın çok büyük maliyetlerle transfer ettiği Radamel Falcao da Karan'ın hedefindeydi. 'un teknik direktörü konuşmasına şöyle devam etti:

Son dakika Galatasaray haberi: Ümit Karan'dan Mostafa Mohamed yorumu! "Birkaç vole vursun..."

Falcao'nun oynamak istemiyor gibi bir havası var, zorlamamak lazım, uzatmaya gerek yok. Falcao için harcanan para altyapıya harcansa 3-4 oyuncu yetişebilirdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Ümit Karan'dan Mostafa Mohamed yorumu! "Birkaç vole vursun..."

Yıllardır aynı muhabbet dönüyor. Altyapıya önem vermedikten sonra oyuncu yetişmez. Şu anda kulüplerde bir nesli yok ediyoruz. Gelecek yıl mutlaka U21 ligi olmalı.

SON DAKİKA