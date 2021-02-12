Son dakika Galatasaray haberi: Ümit Karan'dan Mostafa Mohamed yorumu! "Birkaç vole vursun..."

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Ümit Karan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Karan, sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir itirafta bulundu.
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Ümit Karan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Karan, sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir itirafta bulundu.
İşte Menemespor Teknik Direktörü Ümit Karan'ın o açıklamaları...
Galatasaray'a gönül vermiş futbolculardan birisiyim. Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray için ne gerekiyorsa yaparım. İnşallah bir gün Galatasaray'da çalışmak isterim. Galatasaray'dan yardımcı antrenörlük konusunda teklif geldi, konuşmalar da oldu ama kendi yolumdan gitmek istedim.
Ümit Karan son günlerin çok konuşulan golcüsü ve kendisine benzetilen Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed hakkında da açıklamalarda bulundu.
Son 3 maçta 3 gol atan Mohamed'in takip ettiği bir futbolcu olduğunu söyleyen Karan, "Yıpratıcı bir santrfor, mücadeleci bir oyuncu. Mohamed ocak ayının en faydalı transferi bence. Mohamed'i bana benzetiyorlar, birkaç vole vursun da karar veririm (gülerek)" diye konuştu.
Galatasaray'ın çok büyük maliyetlerle transfer ettiği Radamel Falcao da Karan'ın hedefindeydi. Menemespor'un teknik direktörü konuşmasına şöyle devam etti:
Falcao'nun oynamak istemiyor gibi bir havası var, zorlamamak lazım, uzatmaya gerek yok. Falcao için harcanan para altyapıya harcansa 3-4 oyuncu yetişebilirdi.
Yıllardır aynı muhabbet dönüyor. Altyapıya önem vermedikten sonra oyuncu yetişmez. Şu anda kulüplerde bir nesli yok ediyoruz. Gelecek yıl mutlaka U21 ligi olmalı.