Son dakika Galatasaray haberi: Ümit Karan'dan Mostafa Mohamed yorumu! "Birkaç vole vursun..."

Ümit Karan son günlerin çok konuşulan golcüsü ve kendisine benzetilen Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed hakkında da açıklamalarda bulundu.

Son 3 maçta 3 gol atan Mohamed'in takip ettiği bir futbolcu olduğunu söyleyen Karan, "Yıpratıcı bir santrfor, mücadeleci bir oyuncu. Mohamed ocak ayının en faydalı transferi bence. Mohamed'i bana benzetiyorlar, birkaç vole vursun da karar veririm (gülerek)" diye konuştu.