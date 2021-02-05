Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme daire birçok konuya açıklık getirdi. Geçen sezon Kadıköy'de kazanılan derbi öncesi Fetih Suresi'nden alıntı yapan Başkan Cengiz, bu kez Roma İmparatoru Julius Sezar'ın meşhur sözünü kullandı. Cengiz, "Sezar'ın Tokat Zile'de ettiği bir laf var. Veni, Vidi, Vici... İnşallah gideriz ve taraftarımıza Veni, Vidi, Vici'yi (Geldik, gördük, yendik) söylemek nasip olur. Fenerbahçe maçına giderim. Gönül isterdi ki seyircili olsun. Yarısı Fenerbahçeli, yarısı Galatasaraylı sağlık çalışanları olsun dedi Fenerbahçe. Cumartesi maçta olacağım, inşallah" yorumunda bulundu.

BAŞKAN'A TEŞEKKÜRLER

Mustafa Cengiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, eski ve yeni maliye bakanlarımıza teşekkür ediyorum. İki kez yapılandırma yaptılar. Geldiğimin ayında 380 milyon TL'lik yapılandırma yaptım. Bir yıl yapılandırdık. Yetmedi, sağ olsun devlet 5 yıl yapılandırdı. Ben devletten geldim. Devletin en ufak zararını istemem. Önce devlet ve millet gelir sonra Galatasaray."

TFF AÇIKLASIN

Limitlerin içinde kaldıklarını söyleyen Başkan Cengiz, "TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında da TFF'ye sordum. Açıklayın dedim. 'Hangi kulübün ne kadar açığı var?' dedim. Mahremiyet dendi. Benim 490, öbürünün 350 limiti var. Bizi TFF denetliyor. Yetmiyor ben UEFA'dan da denetleniyorum" diye konuştu.

FENER TALİP OLDU

Başkan Cengiz, F.Bahçe'nin her transferde karşılarına çıktığını söylerken iki futbolcunun ismini verdi. Cengiz, "İlk başkan olduğumda Nagatomo'yu alacağız, rakip takım teklif yapmış. Biz kime talipsek, hepsine talip oldular. Emre Akbaba... Pandora'nın kutusunu bu kadar açıyorum. Tamamını açarsam insanlar sokağa çıkamaz. Yurt dışı transferlerinde bizim gibi değiller. Biz harbiden o konuda beceriksiziz(!)" diyerek F.Bahçe'nin yurt dışında da fiyat arttırdığını söyledi.

İRFAN'A 10 MİLYON!

İrfan Can Kahveci transferini de yorumlayan Başkan Mustafa Cengiz, "Son teklifimiz 5.5 milyon euro+Linnes+satıştan yüzde 20 paydı. F.Bahçe 10 milyon euro peşin+3 milyon euro bonus+yüzde 30 pay+Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci vermiş. Daha sonra ise 7 milyon euro olarak açıklandı" diye konuştu

MESUT'UN HEYKELİ DİKİLMELİ!

* Mesut Özil, 18-20 milyon euro maaş alıyor. Bir takımı tuttuğu için 15 milyon euro'yu feda ediyor. Ben olsam onun heykelini 50 metreye stadın önüne dikerim.

*Mostafa Mohamed'in Mısır'daki lakabı 'Tank'. İlerleyen yıllarda Metin Oktay ruhuyla Galatasaray forveti olacak. Onyekuru, 5 aydır yatıyordu. Şüphemiz vardı ama herkesi utandırdı. Allah tüm takımı nazardan korusun.

* MHK'dan rica ediyorum. Formsuz hakemde ısrar etmesinler... Çifte standartı bıraksınlar.

* Sponsor kampanyamızdan memnun değilim. Ali Koç, 2 kez çocukların kumbarasındaki parayı istemişti. Ben bunu kesinlikle istemem.

* Stadın çatısına elektrik paneli konacak. 10 yıl sonra bizim olacak. Fakat 18 milyon TL'lik bir teminat mektubuna ihtiyacımız var. Taraftarımızın desteği çok önemli. Katkı gerek.

* Erencan'ı 4 milyon euro'ya değil, 4 milyon TL'ye sattık. Hiçbir usulsüzlük yapmadık.