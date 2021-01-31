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kazandı

Sarı-kırmızılı takım, potada son periyodu müthiş çekişmeye sahne olan maçta ’u yendi; bu sezonki 7. galibiyetini elde etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 22:31 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Galatasaray kazandı

, 'nde 'yi 71-68 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, son periyodu müthiş bir çekişmeye sahne olan maçın devresini de 43-32 önde bitirdi. Dördüncü çeyreğe kadar maçı domine eden Galatasaray, bu bölümde bir ara geriye düştü. Ancak çabuk toparlanan Galatasaray, tekrar öne geçip skoru tuttu. Aslan'da 3 oyuncu çift haneli skor üretirken 'ın 18 sayısı zaferde önemli rol oynadı. Galatasaray bu sezon ligde 7. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: -: 95-89, -: 80-79.

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