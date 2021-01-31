Galatasaray kazandı

Galatasaray, ING Basketbol Süper Ligi'nde Fethiye Belediye'yi 71-68 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, son periyodu müthiş bir çekişmeye sahne olan maçın devresini de 43-32 önde bitirdi. Dördüncü çeyreğe kadar maçı domine eden Galatasaray, bu bölümde bir ara geriye düştü. Ancak çabuk toparlanan Galatasaray, tekrar öne geçip skoru tuttu. Aslan'da 3 oyuncu çift haneli skor üretirken Jefferson'ın 18 sayısı zaferde önemli rol oynadı. Galatasaray bu sezon ligde 7. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: Bursa-Petkim: 95-89, Afyon-Darüşşafaka: 80-79.