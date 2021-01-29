Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin transferi TFF'ye bildirildi

Son dakika: 'da Mbaye Diagne'nin transferi 'ye bildirildi

Son dakika haberine göre, 'dan ekibi takımına transfer olan Mbaye Diagne'nin lisansı 'na bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 15:43 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 15:55
Son dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin transferi TFF'ye bildirildi

'da Mbaye Diagne'nin yeni adresi oldu. Sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcunun transferi konusunda ile her konuda anlaşmaya vardı.

Aslan, 29 yaşındaki oyuncunun İngiltere'ye transferinin gerçekleştiğini 'na bildirdi. Resmi sözleşmeye imza atacak olan golcü futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak West Bromwich Albion'da forma giyecek.

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Mbaye Diagne, bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti.

SON DAKİKA