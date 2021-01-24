Yeni Malataspor-Galatasaray maçı sonrası Babel içini döktü! "Çok zor haftalar geçirdim"

Galatasaray'a Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Ryan Babel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Malatyaspor'un tamamen defansif bir futbol oynadığını ifade eden Babel, "Çok defansif oynayan bir Malatya takımı vardı. Çok iyi kapattılar. Çok boşluk vermediler. Gol anında bir boşluk buldum ve şut çektim. O şekilde bir gol oldu" dedi.

Çok zor bir dönemden geçerek bu günlere geldiğinin altını çizen Babel, "Çok zor haftalar geçirdim. Şanssız bir dönemdi. Sivas maçından sonra kendimi toparlamıştım. Çıkıştaydım. Korona ve sonra sırt-bel rahatsızlığım oldu. Şanssız haftalardı. Kendimi daha iyi hissediyorum artık" şeklinde konuştu.

Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes de karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada galibiyeti getiren golün sahibi Babel'e değindi. Linnes açıklamasında "Çok zor bir deplasmandı. Önemli bir 3 puan aldık. İlk yarının son maçıydı. Malatya işleri zorlaştırdı. Daha defansif oynadılar. Bulduğumuz şanslar vardı ve sonrasında Babel güzel bir gol attı." dedi.

Norveçli futbolcu ayrıca "Babel için çok mutluyum. Çok özverili, çok profesyonel çalışan bir arkadaşımız. Onun golle dönmesi bizi daha da çok sevindirdi" diye konuştu.

Linnes "Her futbolcu oynamak ister. Zinde olmam, kendime iyi bakmam lazım. Kendimi hep en iyi şekilde hazır tutuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.