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Yeni Malataspor- maçı sonrası içini döktü! "Çok zor haftalar geçirdim"

Süper Lig'in 21. haftasında 'a konuk olan kritik mücadeleden son dakikalarda 'in ayağından bulduğu golle 1-0 galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası galibiyetin mimarı Babel açıklamalarda bulundu. İşte Hollandalı futbolcunun o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 18:33
Yeni Malataspor-Galatasaray maçı sonrası Babel içini döktü! "Çok zor haftalar geçirdim"

'a karşısında galibiyeti getiren golü atan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'un tamamen defansif bir futbol oynadığını ifade eden , "Çok defansif oynayan bir takımı vardı. Çok iyi kapattılar. Çok boşluk vermediler. Gol anında bir boşluk buldum ve şut çektim. O şekilde bir gol oldu" dedi.

Çok zor bir dönemden geçerek bu günlere geldiğinin altını çizen Babel, "Çok zor haftalar geçirdim. Şanssız bir dönemdi. maçından sonra kendimi toparlamıştım. Çıkıştaydım. Korona ve sonra sırt-bel rahatsızlığım oldu. Şanssız haftalardı. Kendimi daha iyi hissediyorum artık" şeklinde konuştu.

Galatasaraylı futbolcu de karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada galibiyeti getiren golün sahibi Babel'e değindi. Linnes açıklamasında "Çok zor bir deplasmandı. Önemli bir 3 puan aldık. İlk yarının son maçıydı. Malatya işleri zorlaştırdı. Daha defansif oynadılar. Bulduğumuz şanslar vardı ve sonrasında Babel güzel bir gol attı." dedi.

Norveçli futbolcu ayrıca "Babel için çok mutluyum. Çok özverili, çok profesyonel çalışan bir arkadaşımız. Onun golle dönmesi bizi daha da çok sevindirdi" diye konuştu.

Linnes "Her futbolcu oynamak ister. Zinde olmam, kendime iyi bakmam lazım. Kendimi hep en iyi şekilde hazır tutuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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