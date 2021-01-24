Haberler Galatasaray Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 21. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Mücadele 'in bitime 2 dakika kala bulduğu golle Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 17:58 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 18:19
Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında sahasında zorlu rakibi ile kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılıların tek golü bitime 2 dakika kala 88. dakikada Ryan 'den geldi.

Bu skorla sarı-kırmızılılar zirve takibini sürdürürken puanını 39'a yükselterken, Yeni Malatyaspor ise 27 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada 'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kalabalığın arasında iyi yükselen 'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

23. dakikada 'nin savunmanın arkasına verdiği pasla buluşan Babel'in vuruşunda son anda topu çeldi, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

27. dakikada 'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya 'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

35. dakikada 'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada Babel'in sağ kanattan attığı pasla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu son anda kontrol etmeyi başardı.

59. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Chebake'nin ortasıyla buluşan Umut Bulut'un bıraktığı topa ceza alanı ön çizgisinden Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

62. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Karim Hafez'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

88. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

SON DAKİKA