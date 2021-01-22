Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Falcao'nun geleceğiyle ilgili Arjantin basınından çarpıcı bir iddia geldi. TNT Sports'un haberine göre, tecrübeli futbolcu, Güney Amerika'ya geri dönmek istiyor. River Plate iddiaları Arjantin basınında yer alırken, Kolombiya Kulübü Millonarios'un sahibi de Falcao'yu transfer etmek istediklerini açıklamıştı.
Falcao dönmek istiyor!
Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok altında kalan Radamel Falcao için Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:01 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50