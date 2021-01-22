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dönmek istiyor!

Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok altında kalan için basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:01 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Falcao dönmek istiyor!

Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden 'nun geleceğiyle ilgili basınından çarpıcı bir iddia geldi. TNT Sports'un haberine göre, tecrübeli futbolcu, 'ya geri dönmek istiyor. iddiaları Arjantin basınında yer alırken, Kolombiya Kulübü Millonarios'un sahibi de Falcao'yu transfer etmek istediklerini açıklamıştı.

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