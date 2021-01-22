Fenerbahçe’ye fark attı

Bir galibiyete daha erişen Terim'in görev süresi boyunca sarı-kırmızılılar, tüm rakiplerinden daha fazla puan topladı. 238 galibiyet, 88 beraberlik ve 54 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 798 kez sarstı. Terim'in teknik direktörlüğünde Galatasaray, 802 puan toplayarak tüm rakiplerini geride bıraktı. Ezeli rakip Fenerbahçe'den 29 fazla galibiyet alıp, 83 puan fazla topladı.