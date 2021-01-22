Haberler Galatasaray Fenerbahçe’ye fark attı

’ye fark attı

Teknik direktör , maçıyla birlikte 'ın başında 380. maçına çıkarken 802 puan topladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 22:58 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe’ye fark attı

Bir galibiyete daha erişen Terim'in görev süresi boyunca sarı-kırmızılılar, tüm rakiplerinden daha fazla puan topladı. 238 galibiyet, 88 beraberlik ve 54 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 798 kez sarstı. Terim'in teknik direktörlüğünde , 802 puan toplayarak tüm rakiplerini geride bıraktı. Ezeli rakip 'den 29 fazla galibiyet alıp, 83 puan fazla topladı.

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