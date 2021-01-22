Haberler Galatasaray Maicon’dan mutlu haber

’dan mutlu haber

'u sezon başında 'a satan fakat ücretinin bir kısmını alamadığı için 'ya başvuran 'a müjdeli haber geldi. FIFA, Galatasaray’ı haklı buldu. , 1.7 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:07 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Maicon’dan mutlu haber

'dan sarı-kırmızılılara gönderilen yazıda; 'ın 32 yaşındaki futbolcunun transferinde mali yükümlülükleri yerine getirmediği belirtildi. 1.1 milyon euro ana para artı 300 bin euro ceza ile toplam 1.4 milyon euro'yu sarı-kırmızılılara ödemesine hükmedildiği kaydedildi. Ayrıca 32 yaşındaki futbolcunun transferinden doğan 330 bin euro menajerlik ücretinin de kulübünün ödemesi gerektiğine karar verildiği bildirildi.

LİMİT DIŞINDA KALACAK
, o dönem yaklaşık 4 milyon euro'ya sattığı 'un transferinden gelen parayı transfer limitinde kullandığı için FIFA'nın kararı sonrası Al Nassr'ın geri kalanı ödeyeceği parayı ara transfer döneminin limit hesabında gösteremeyecek.

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