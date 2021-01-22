Maicon’dan mutlu haber

FIFA'dan sarı-kırmızılılara gönderilen yazıda; Al Nassr'ın 32 yaşındaki futbolcunun transferinde mali yükümlülükleri yerine getirmediği belirtildi. 1.1 milyon euro ana para artı 300 bin euro ceza ile toplam 1.4 milyon euro'yu sarı-kırmızılılara ödemesine hükmedildiği kaydedildi. Ayrıca 32 yaşındaki futbolcunun transferinden doğan 330 bin euro menajerlik ücretinin de Suudi Arabistan kulübünün ödemesi gerektiğine karar verildiği bildirildi.

LİMİT DIŞINDA KALACAK

Galatasaray, o dönem yaklaşık 4 milyon euro'ya sattığı Maicon'un transferinden gelen parayı transfer limitinde kullandığı için FIFA'nın kararı sonrası Al Nassr'ın geri kalanı ödeyeceği parayı ara transfer döneminin limit hesabında gösteremeyecek.