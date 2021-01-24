Galatasaray için flaş transfer iddiası! Mohamed o maç sonrası geliyor

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom, Fatih Terim'in kadroda görmeyi çok istediği Mostafa Mohamed'i İstanbul'a getiriyor.

Zamalek kulübüne yakınlığı ile bilinen Sarah Abdelbaky'in iddiasına göre, Mostafa Mohamed'in sarı kırmızılılara geleceği tarih belli oldu.

ZAMALEK YERİNE GOLCÜ ALIYOR

Aktarılan bilgilere göre Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Zamalek kulübü, 48 saat içerisinde bir forveti transfer edecek ve bu şekilde Mostafa Mohamed'in yerini doldurmuş olacak.

Transferin gerçekleşmesi halinde Zamalek kulübü, Mohamed'in Galatasaray'a gitmesine izin verecek ve oyuncu, sarı kırmızılı formayı giyecek.

SÖZLEŞMESİ NE KADAR?

Öte yandan Mostafa Mohamed'in Galatasaray ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalayacağı, sarı kırmızılıların oyuncunun kulübü Zamalek'e 2 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.

SON MAÇINA ÇIKACAK!

Bununla beraber Mohamed'in, Zamalek'in perşembe günü Misr El Makasa ile oynayacağı karşılaşmada takımı ile son kez sahaya çıkacağı dile getirildi.







