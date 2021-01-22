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Feghouli şov başladı

'ın cezayirli futbolcusu 'nin dönüşü muhteşem oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:11 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Feghouli şov başladı

'da sakatlığı sebebiyle bir süredir ilk 11'de görev yapamayan 'nin dönüşü muhteşem oldu. maçında 11'deki yerini alan tecrübeli oyuncu direkt fark oluşturdu. Hücum organizasyonlarının lideri olan futbolcu attığı golle de performansını süsledi. FATIH Terim'in bu sezon da en büyük kozlarından biri olmaya devam edecek. Feghouli'nin ile uyumu yine dikkatler kaçmazken, ise hem asisti hem de attığı golle alkış aldı. Bu sezon 8 gole ulaşan Belhanda, sarı-kırmızılı forma altında en skorer sezonunu geçiriyor.

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