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Onyekuru yine uçağa binemedi!

Son dakika transfer haberleri | 'ın prensip anlaşmasına vardığı , dün gece uçağı kaçırmış ve 'a gelememişti. Yıldız futbolcu için bugün ise üzerinden İstanbul'a bilet alındığı öğrenilirken, Nijeryalı forvet oyuncusu kontuar kapanıncaya kadar havaalanına gelmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 13:02 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 13:19
Onyekuru yine uçağa binemedi!

'ın 'a gelmesini beklediği henüz uçağa binemedi.

Sarı-kırmızılı kulübün her konuda anlaştığı ve 'dan kiralayacağı Nijeryalı futbolcunun dün akşam 'dan İstanbul'a geleceği iddia edilmişti. Onyekuru için bugün ise üzerinden İstanbul'a bilet alındığı öğrenilirken, Nijeryalı forvet oyuncusu kontuar kapanıncaya kadar havaalanına gelmedi. Edinilen bilgiye göre 'daki covid önlemleri kapmasında rötar yaşanıyor. Test sonuçlarını da bekleyen Onyekuru'nun İstanbul'a geldikten sonra karantinaya girmesi de gerekecek.

Bu arada geçen hafta İstanbul'dan 'e uçarken ailesini İstanbul'da bırakan Onyekuru, Monaco ile işlemlerin tamamlanmasını bekliyordu. Bir müddet pürüz çıkaran Fransa temsilcisi ile her konuda anlaşılmasından sonra İstanbul'a gelmek için hazırlık yapılırken, iki kez uçağa binmemesi kafaları karıştırsa da Galatasaray Kulübü Nijeryalı isim ve Kulübü Monaco ile ile her konuda anlaştı.

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