Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ümit Milli Takım'ın yıldız ismi Halil Dervişoğlu için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların genç oyuncuya ilgisi sonrası arama motorlarında Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? gibi soruların cevapları aranmaya başladı. Peki Halil Dervişoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? İşte tüm detaylar;

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen genç futbolcu aslen Trabzonlu'dur. Forvet pozisyonunda oynayan gurbetçi futbolcu Sparta Rotterdam altyapısında futbola başladı. Geçen sezonun devre arasında İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'a 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan genç oyuncu, bu sezon başında ise Hollanda ekibi Twente'ye kiralandı. Sezonun ilk yarısını Twente'de geçiren 21 yaşındaki futbolcu, 2 Ocak'ta yeniden Brentford'a döndü. Halil Dervişoğlu, bu sezon Twente ve Brentford formalarıyla çıktığı toplam 12 resmi maçta 1 gol ve 1 assitlik performans sergiledi.