Haberler Galatasaray Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?

kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?

Transfer çalışmalarını sürdüren , 'ın yıldız ismi için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların genç oyuncuya ilgisi sonrası arama motorlarında Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? gibi soruların cevapları aranmaya başladı. Halil Dervişoğlu hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 09:25
Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?

Transfer çalışmalarını sürdüren , 'ın yıldız ismi için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların genç oyuncuya ilgisi sonrası arama motorlarında Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? gibi soruların cevapları aranmaya başladı. Peki Halil Dervişoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? İşte tüm detaylar;

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

8 Aralık 1999'da 'nın kentinde dünyaya gelen genç futbolcu aslen Trabzonlu'dur. pozisyonunda oynayan gurbetçi futbolcu altyapısında futbola başladı. Geçen sezonun devre arasında ekiplerinden 'a 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan genç oyuncu, bu sezon başında ise Hollanda ekibi 'ye kiralandı. Sezonun ilk yarısını Twente'de geçiren 21 yaşındaki futbolcu, 2 Ocak'ta yeniden Brentford'a döndü. Halil Dervişoğlu, bu sezon Twente ve Brentford formalarıyla çıktığı toplam 12 resmi maçta 1 gol ve 1 assitlik performans sergiledi.

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