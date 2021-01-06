Haberler Galatasaray Transfer haberi: Galatasaray'a golcü oyuncudan kötü haber! Kiralık gelmek istemiyor

Transfer haberi: 'a golcü oyuncudan kötü haber! Kiralık gelmek istemiyor

Son dakika transfer haberleri... 'de son olarak deplasmanından eli boş dönen Galatasaray, transfere yöneldi. Sarı-kırmızılı takımın nabız yokladığı golcüden ise kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:00
Transfer haberi: Galatasaray'a golcü oyuncudan kötü haber! Kiralık gelmek istemiyor

'de son olarak İttifak Holding deplasmanında 4-3 mağlup olan 'da, transfer çalışmalarına hız verildi.

Transfer haberi: Galatasaray'a golcü oyuncudan kötü haber! Kiralık gelmek istemiyor

5 Ocak itibarıyla resmen başlayan devre arası transfer döneminde kadrosuna golcü katmak isteyen sarı-kırmızılılar dört koldan hamleler yapıyor.

Transfer haberi: Galatasaray'a golcü oyuncudan kötü haber! Kiralık gelmek istemiyor

İtalyan gazeteci Di Marzio'dan taraftarını üzecek bir haber geldi. İşte detaylar...

Transfer haberi: Galatasaray'a golcü oyuncudan kötü haber! Kiralık gelmek istemiyor

Sarı-kırmızılı takımın, Torino'da forma giyen 29 yaşındaki santrfor Simone Zaza ile ilgilendiği iddia edilirken, oyuncunun kiralık gitmek istemediği için tüm teklifleri geri çevirdiği bildirildi.

Transfer haberi: Galatasaray'a golcü oyuncudan kötü haber! Kiralık gelmek istemiyor

Zaza ile ilgilenen takımlar arasında İtalya'dan Bologna ve Benevento olduğu bilgisine de yer verildi.

Transfer haberi: Galatasaray'a golcü oyuncudan kötü haber! Kiralık gelmek istemiyor

2019 yılında Valencia'dan Torino'ya transfer olan İtalyan golcü, bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada ağları 2 kez sarstı.

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