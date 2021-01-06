Transfer haberi: Galatasaray'a golcü oyuncudan kötü haber! Kiralık gelmek istemiyor

Süper Lig'de son olarak İttifak Holding Konyaspor deplasmanında 4-3 mağlup olan Galatasaray'da, transfer çalışmalarına hız verildi.

5 Ocak itibarıyla resmen başlayan devre arası transfer döneminde kadrosuna golcü katmak isteyen sarı-kırmızılılar dört koldan hamleler yapıyor.

İtalyan gazeteci Di Marzio'dan Galatasaray taraftarını üzecek bir haber geldi. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılı takımın, Torino'da forma giyen 29 yaşındaki santrfor Simone Zaza ile ilgilendiği iddia edilirken, oyuncunun kiralık gitmek istemediği için tüm teklifleri geri çevirdiği bildirildi.

Zaza ile ilgilenen takımlar arasında İtalya'dan Bologna ve Benevento olduğu bilgisine de yer verildi.