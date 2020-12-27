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'ın yıldızı Feghouli'nin son durumu belli oldu!

'in 15. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmada rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Feghouli'nin de son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 18:31
Galatasaray'ın yıldızı Feghouli'nin son durumu belli oldu!

, 'in 15. haftasında deplasmanda 'u 2-0 ile geçmeyi başardı. Sarı kırmızılı takımda, Feghouli maçın 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Cimbom, Cezayirli futbolcunun son durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden 'nin sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak" denildi.

Feghouli'nin durumunu sakatlık uzmanı , Ajansspor'a değerlendirmişti.

Arka adalesinde sakatlanan Cezayirli futbolcuda yırtık olmadığını ifade eden Yılmaz, "Son iki maçtaki yorgunluğa bağlı olarak ve biraz kilo fazlasından kaynaklanan bir zorlanma" diye konuştu. Aytekin Yılmaz, Sofiane Feghouli'nin maçına yetişebileceğini söylemişti. (Ajansspor)

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