Galatasaray'ın yıldızı Feghouli'nin son durumu belli oldu!

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 ile geçmeyi başardı. Sarı kırmızılı takımda, Feghouli maçın 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Cimbom, Cezayirli futbolcunun son durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Sofiane Feghouli'nin sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak" denildi.

Feghouli'nin durumunu sakatlık uzmanı Aytekin Yılmaz, Ajansspor'a değerlendirmişti.

Arka adalesinde sakatlanan Cezayirli futbolcuda yırtık olmadığını ifade eden Yılmaz, "Son iki maçtaki yorgunluğa bağlı olarak ve biraz kilo fazlasından kaynaklanan bir zorlanma" diye konuştu. Aytekin Yılmaz, Sofiane Feghouli'nin Antalya maçına yetişebileceğini söylemişti. (Ajansspor)