Haberler Galatasaray Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Levent Şahin'den Falcao açıklaması!

- maçı öncesi 'den Falcao açıklaması!

, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanında boy gösterecek. Fatih Terim'in cezası nedeniyle kulübede yardımcı antrenör olacak. Uzun süren sakatlığı sonrası Trabzon maçında kadroda dahil edilen ile ilgili Levent Şahin açıklamalarda bulunurken, maçta Kolombiyalı golcünün oynayabileceğini söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:37 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:43
Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Levent Şahin'den Falcao açıklaması!

teknik direktörü Fatih Terim'in cezası nedeniyle kulübede yer alacak , - Galatasaray maçı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Şahin, 'nun dönüşü hakkında konuşurken, yıldız golcünün maç içerisinde sahada yer alabileceğini söyledi.

İşte o sözler;

"Kısa bir süre içerisinde Göztepe maçından buraya geldik. Zorlu bir maç trafiği başlıyor. Bu süreçte hem maç trafiğini iyi yönetebilmek hem de oyuncuları hazırlamak önemli. Moralli geldik. Umarım 3 puanla döneriz.

Bugünkü tercihimiz tamamen Oğulcan. Falcao, sakatlık sonrası ilk kez kadroda yer alıyor. Falcao'ya da uygun görüldüğü takdirde süre verilecektir."

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