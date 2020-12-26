Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi Levent Şahin'den Falcao açıklaması!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in cezası nedeniyle kulübede yer alacak Levent Şahin, Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Şahin, Radamel Falcao'nun dönüşü hakkında konuşurken, yıldız golcünün maç içerisinde sahada yer alabileceğini söyledi.

İşte o sözler;

"Kısa bir süre içerisinde Göztepe maçından buraya geldik. Zorlu bir maç trafiği başlıyor. Bu süreçte hem maç trafiğini iyi yönetebilmek hem de oyuncuları hazırlamak önemli. Moralli geldik. Umarım 3 puanla döneriz.

Bugünkü tercihimiz tamamen Oğulcan. Falcao, sakatlık sonrası ilk kez kadroda yer alıyor. Falcao'ya da uygun görüldüğü takdirde süre verilecektir."