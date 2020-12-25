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'da yolculuk bugün

yarın ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde yönetiminde gerçekleştirilen ve oldukça neşeli geçtiği öğrenilen antrenmanda yenilenme programı kapsamında çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 21:14 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50
Galatasaray'da yolculuk bugün

yarın ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde yönetiminde gerçekleştirilen ve oldukça neşeli geçtiği öğrenilen antrenmanda yenilenme programı kapsamında çalışmaların yapıldığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, bugün yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla 'a hareket edecek.

Kerem virüsü atlattı

Son Covid-19 testi negatif çıkan ve izolasyon süreci tamamlanan Kerem Aktürkoğlu dün bireysel çalışma gerçekleştirdi. Covid- 19 testleri 16 Aralık'ta pozitif çıkan Fatih ve Emre Taşdemir'in izolasyon, tedavi ve takip programı ise devam ediyor. Etebo'nun tedavisi sürerken, Babel'in ise takımdan ayrı salonda ve sahada özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

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