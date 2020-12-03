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'da 'dan flaş sözleri! "İlk 4-5 gün..."

'da , , Okan Kocuk ve 'in COVID-19 testleri pozitif çıkmıştı. 4 isim de corona virüsünü atlattı ve Babel hesabından paylaştığı videoda, "Geri döndük" ifadelerini kullandı. Arda Turan takım arkadaşının videosunda konuşurken ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 17:13 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 17:18
Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş corona virüsü sözleri! "İlk 4-5 gün..."

'ın yıldız futbolcuları ve , takım arkadaşları 'in videosuna konuk oldu ve günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş corona virüsü sözleri! "İlk 4-5 gün..."

Hürriyet'in derlediği habere göre, test sonuçları negatife dönen futbolcular, ayrı olarak idmanlarını sürdürürken , beraber idman yaptığı 'a dönerken ''Corona takımı döndü! Değil mi Arda? Arda, Okan, Younes burada. Geri döndük!'' sözlerini kullandı.

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş corona virüsü sözleri! "İlk 4-5 gün..."

YOUNES BELHANDA: TAT VE KOKU ALAMADIM
ise ''Şu an iyiyim, covid gitti! 14 gün antrenman yapamadım. Evde kaldım sürekli. Yemek yiyip uyudum. 7 ve 10-11. günler arasında hiçbir şey hissetmiyordum. Tat ve koku alamıyordum. Şimdi geçti ama, tekrar iyi hissediyorum.'' dedi.

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş corona virüsü sözleri! "İlk 4-5 gün..."

ARDA TURAN: BU İŞİN ŞAKASI YOK!
Hollandalı futbolcu ardından ''Arda, coronayken ne hissettin?'' diye sorarken 'ın cevabı ''İlk 4-5 gün çok kötüydü. Çok ateşim vardı. Şu an iyiyim ama çok şükür. Herkesin dikkat etmesi lazım. Hijyen, maske, mesafe çok önemli. Bu işin şakası yok. Önlemleri önce kendimiz alırsak çok daha iyi olu.'' şeklinde oldu.

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