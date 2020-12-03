Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş corona virüsü sözleri! "İlk 4-5 gün..."

Hürriyet'in derlediği habere göre, corona virüsü test sonuçları negatife dönen futbolcular, ayrı olarak idmanlarını sürdürürken Ryan Babel , beraber idman yaptığı Arda Turan 'a dönerken ''Corona takımı döndü! Değil mi Arda? Arda, Okan, Younes burada. Geri döndük!'' sözlerini kullandı.

YOUNES BELHANDA: TAT VE KOKU ALAMADIM Younes Belhanda ise ''Şu an iyiyim, covid gitti! 14 gün antrenman yapamadım. Evde kaldım sürekli. Yemek yiyip uyudum. 7 ve 10-11. günler arasında hiçbir şey hissetmiyordum. Tat ve koku alamıyordum. Şimdi geçti ama, tekrar iyi hissediyorum.'' dedi.

ARDA TURAN: BU İŞİN ŞAKASI YOK!

Hollandalı futbolcu ardından ''Arda, coronayken ne hissettin?'' diye sorarken Arda Turan'ın cevabı ''İlk 4-5 gün çok kötüydü. Çok ateşim vardı. Şu an iyiyim ama çok şükür. Herkesin dikkat etmesi lazım. Hijyen, maske, mesafe çok önemli. Bu işin şakası yok. Önlemleri önce kendimiz alırsak çok daha iyi olu.'' şeklinde oldu.