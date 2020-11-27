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Teknik Direktörü 'den hücum oyuncularına uyarı!

Son dakika haberleri... Ligde sahasında ağırladığı 'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakip kaleye 27 şut çekse de aradığı golü bulamamıştı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü , maçı öncesi konuyla ilgili hücum oyuncularına uyarılarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 08:31
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den hücum oyuncularına uyarı!

'de oynadığı son karşılaşmada 'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybeden , maçta yaptığı hücumlarla dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılı takım, rakip kaleye çektiği 27 şutta 12 isabet sağlasa da attığı tek gol penaltıdan gelmişti.

'la oynanacak maç öncesi teknik direktör 'den oyuncularına uyarı geldi. Sabah'ın haberine göre tecrübeli teknik adam, hafta boyunca yapılan idmanlarda ofanif oyuncularıyla yakından ilgilendi ve yaptığı görüşmelerde, "Sizden son vuruşlarda daha dikkatli olmanızı istiyorum. Üstün oynadığımız maçlarda puan kaybı yaşamayı kabul etmek zor. Rizespor karşısında yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirelim ve beraberliğini telafi edelim" dediği öğrenildi.

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