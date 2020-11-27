Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den hücum oyuncularına uyarı!

Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada Kayserispor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybeden Galatasaray, maçta yaptığı hücumlarla dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılı takım, rakip kaleye çektiği 27 şutta 12 isabet sağlasa da attığı tek gol penaltıdan gelmişti.

Çaykur Rizespor'la oynanacak maç öncesi teknik direktör Fatih Terim'den oyuncularına uyarı geldi. Sabah'ın haberine göre tecrübeli teknik adam, hafta boyunca yapılan idmanlarda ofanif oyuncularıyla yakından ilgilendi ve yaptığı görüşmelerde, "Sizden son vuruşlarda daha dikkatli olmanızı istiyorum. Üstün oynadığımız maçlarda puan kaybı yaşamayı kabul etmek zor. Rizespor karşısında yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirelim ve Kayseri beraberliğini telafi edelim" dediği öğrenildi.

