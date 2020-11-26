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'dan 'ye corona virüsü itirazı! örneği verildi

Son dakika haberleri... Galatasaray, Sağlık Rehberi programını tartışıyor... Sarı-kırmızılı kulüp, hazırlanan kurallar gereği testi negatife dönse de oynayamayacak oyuncuları için forması giyen örneğini verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:19 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:22
Galatasaray'dan TFF'ye corona virüsü itirazı! Mert Günok örneği verildi

Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Arda Turan ve Okan Kocuk gibi isimlerde corona virüsü görülmesinin ardından , Süper Lig'deki Kayserispor maçı öncesi kadro kurmakta zorlanmıştı.

Galatasaray'dan TFF'ye corona virüsü itirazı! Mert Günok örneği verildi

Sarı-kırmızılı takımda corona virüsüne yakalanan isimlerden Babel ve Omar, milli takım kampında yaptırdıkları testlerin ardından pozitif olduklarını öğrenmişlerdi.

Galatasaray'dan TFF'ye corona virüsü itirazı! Mert Günok örneği verildi

Milliyet'te yer alan habere göre Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'in, yurt dışında oldukları için özel bir duruma bağlı olduğu ve testlerinin negatife dönmesiyle oynamalarında bir sorun bulunmadığı kaydedildi.

Galatasaray'dan TFF'ye corona virüsü itirazı! Mert Günok örneği verildi

Ancak Covid-19 testi pozitif olan diğer isimler için aynı durum söz konusu değil. Younes Belhanda, Arda Turan ve Okan Kocuk'un önümüzdeki maçta forma giymelerinin, Sağlık Rehberi'nde yer alan kurallar nedeniyle mümkün olmadığı belirtiliyor.

Galatasaray'dan TFF'ye corona virüsü itirazı! Mert Günok örneği verildi

ise bu durum karşısında Medipol 'de forma giyen örneğini verdi. Milli kaleci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk testi pozitif çıkmasına rağmen son 3 testi negatif çıktığı için Manchester United maçında forma giyebilmişti.

Galatasaray'dan TFF'ye corona virüsü itirazı! Mert Günok örneği verildi

Sarı-kırmızılı kulüp, "Avrupa'da organizasyonlarda, liglerde test sonucu negatife dönen futbolcu oynayabiliyor ama bizde 14 gün oynayamıyor. Bu süre kısaltılmalı" şeklinde görüş bildirdi.

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