Galatasaray'dan TFF'ye corona virüsü itirazı! Mert Günok örneği verildi

Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Arda Turan ve Okan Kocuk gibi isimlerde corona virüsü görülmesinin ardından Galatasaray, Süper Lig'deki Kayserispor maçı öncesi kadro kurmakta zorlanmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda corona virüsüne yakalanan isimlerden Babel ve Omar, milli takım kampında yaptırdıkları testlerin ardından pozitif olduklarını öğrenmişlerdi.

Milliyet'te yer alan habere göre Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'in, yurt dışında oldukları için özel bir duruma bağlı olduğu ve testlerinin negatife dönmesiyle oynamalarında bir sorun bulunmadığı kaydedildi.

Ancak Covid-19 testi pozitif olan diğer isimler için aynı durum söz konusu değil. Younes Belhanda, Arda Turan ve Okan Kocuk'un önümüzdeki maçta forma giymelerinin, TFF Sağlık Rehberi'nde yer alan kurallar nedeniyle mümkün olmadığı belirtiliyor.

Galatasaray ise bu durum karşısında Medipol Başakşehir'de forma giyen Mert Günok örneğini verdi. Milli kaleci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk testi pozitif çıkmasına rağmen son 3 testi negatif çıktığı için Manchester United maçında forma giyebilmişti.