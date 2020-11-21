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Hazırlıklar tam gaz

, pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 21:48 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Hazırlıklar tam gaz

, pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirdiği bildirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

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