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çalışmalarına erkenden başlayan , 'da forma şansı bulamayan 'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, 22 yaşındaki ön liberoyu kadroya katabilmek adına kolları sıvadı. İşte detaylar... | dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 23:56 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Galatasaray transfer haberleri: Son hedef Matheus Fernandes

'da dönemde birinci gündem seçim… 26 Aralık'ta olağanüstü kongreye gidilecek ve yeni başkanın 'kim olacağı' en çok konuşulan konular arasında...

Galatasaray transfer haberleri: Son hedef Matheus Fernandes

Ancak diğer konular da kulüp profesyonelleri tarafından yürütülmeye devam ediyor. Özellikle ara transferde geri kalmamak için büyük bir titizlikle hareket ediliyor.

Galatasaray transfer haberleri: Son hedef Matheus Fernandes

'ın olarak devre arasında 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'i istediği ifade edildi.

Galatasaray transfer haberleri: Son hedef Matheus Fernandes

TAPUSUNU VERECEK

22 yaşındaki Brezilyalı ön libero, sezon başında 7 milyon euro'ya Palmeiras'tan alınmıştı. Ancak kadroya dahi girememesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve kendisini geliştirmek için ayrılmak istediği öğrenildi.

Galatasaray transfer haberleri: Son hedef Matheus Fernandes

Bu noktada sarı-kırmızılı ekip devreye girerken Fernandes'in kiralanması için görüşmelerin başladığı bildirildi. Katalan ekibinin, Fernandes'i 'a zorluk çıkarmayacağı, hatta bedeli karşılığı bonservisiyle verebileceği belirtiliyor.

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