Ekimde en çok konuşulan futbolcu Galatasaray'dan Radamel Falcao oldu!

Ekim ayında medyanın en çok konuşulan takımları, futbolcuları, kulüp yöneticileri, teknik direktörleri ve hakemleri belli oldu. Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı rapora göre, ay boyunca medyanın spor gündeminde en çok yer alan eden takım Fenerbahçe olurken, sezona hızlı bir başlangıç yaparak kritik gollere imza atan Radamel Falcao ise adını zirveye yazdırarak en popüler futbolcu olmayı başardı.

FALCAO ZİRVEDE

Galatasaray'ın El Tigre (Kaplan) lakaplı forveti Falcao, 6 haftada 5 gol, 2 asist yaparak fırtına gibi esti. Erzurumspor maçında takıma galibiyeti getiren topu filelere gönderen El Tigre lakaplı Falcao, ekim ayında 7 bin 927 haberde yer alan golcü futbolcu eylül ayında olduğu gibi yine en fazla konuşulan futbolcu olmayı başardı. Kendisini ikinci sırada 6 bin 51 haber ile bu sezon performansını yükselten Ozan Tufan, üçüncü sırada ise 5 bin 937 haber ile takım arkadaşı Emre Kılınç takip etti.

FENERBAHÇE 'MOHİKAN'I TANITTI

Yaptığı transferler ile sezona iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, önemli bir yeniliğe de imza attı. Fenerbahçe Spor Kulübü, bir taraftar uygulaması olan 'Mohikan'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Ligde doludizgin ilerleyen sarı-lacivertliler 62 bin 740 haber ile Ekim ayının en popüler takımı oldu. Medya Takip Merkezi'nin aynı raporuna göre, Fenerbahçe'yi ikinci sırada 56 bin 146 haber ile ezeli rakibi Galatasaray, üçüncü sırada ise 47 bin 151 haberde yer alan Trabzonspor izledi.

MTM'nin raporuna göre, Galatasaray Kulübü Başkan Mustafa Cengiz, ekim ayında 4 bin 522 habere konu olarak, adından en çok söz ettiren başkan oldu. İkinci basamakta 4 bin 29 haber ile Ali Koç, üçüncü basamakta ise 3 bin 908 haber ile Ahmet Nur Çebi yer aldı.

FATİH TERİM EN POPÜLER TEKNİK DİREKTÖR

Aylardır en popüler teknik direktör olarak adını listenin ilk sırasına yazdıran İmparator lakaplı Fatih Terim, geçtiğimiz ay toplam 21 bin 183 habere adını yazdırarak ekim ayının da en çok konuşulan teknik direktörü oldu. Terim'i sırası ile 11 bin 405 haber ile Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Erol Bulut ve 10 bin 602 haber ile Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Sergen Yalçın takip etti.

CÜNEYT ÇAKIR LİSTE BAŞINDA

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Süper Lig 6.haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını da yöneterek geride kalan ekim ayında 3 bin 214 habere adını yazdırmayı başardı ve adını listenin ilk sırasına yazdırdı. Listede Çakır'ı sırası ile 2 bin 396 haber ile, Rusya'nın Krasnodar ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında 28 Ekim Çarşamba günü oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu müsabakasında düdük çalan Ali Palabıyık ve 2 bin 58 haber ile başarılı hakemlerimizden Alper Ulusoy takip etti.