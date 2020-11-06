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'dan stoper harekatı! 2 yıldızdan biri imzayı atacak

Marcao ve Luyindama'nın Avrupa devlerinin yakın markajına girmesinden sonra gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan , ayrılık ihtimaline karşı çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, Arjantin'in takımında forma giyen ile aynı takımın Arjantinli savunma oyuncusu 'yi yakın takibe aldı. Aslan'ın devre arasında iki oyuncudan birine imza attırması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 09:06
Galatasaray'dan stoper harekatı! 2 yıldızdan biri imzayı atacak

Devre arası çalışmalarına erken başlayan , savunma hattını da gözden geçirme kararı alırken gelecek tekliflere göre harekete geçecek. Luyindama ve Marcao ikilisinin Avrupa'dan birçok kulübün listesinde olduğu bilinirken yönetimin bu ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak rotasını Arjantin'e çevireceği öne sürüldü.

Yeni Asır'ın haberine göre, Aslan'ın bu doğrultuda 'in Perulu stoperi ile aynı takımın Arjantinli savunma oyuncusu 'yi yakın takibe aldığı öğrenildi. Abram'ın sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayı sonunda, Gianetti'nin sözleşmesi ise 2022 yılı Haziran sonunda bitecek.

LUYINDAMA VE MARCAO YOLCU MU?
'un bu kez ikiliden birini kadrosuna katmasına kesin gözle bakılıyor. Bu arada Luyindama'ya İngiliz takımlarının, Marcao'ya ise İtalyan takımlarının teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Galatasaray'ın devre arasında sadece savunmaya takviye ile sınırlı kalmayacağı orta sahaya ve hücum hattına transfer düşündüğü gelen haberler arasında.

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