Haberler Galatasaray Son dakika: İşte Radamel Falcao'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon!

Son dakika: İşte 'nun gördüğü pozisyon!

Son dakika haberi: 'in 6. haftasında deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşan 'da kızardı! Kolombiyalı golcü, 73. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. 34 yaşındaki futbolcu, Avrupa kariyerinde ilk kez gördü. İşte Falcao'nun atılmasına neden olan o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 20:38 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 21:27
Son dakika: İşte Radamel Falcao'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon!

'in 6. haftasında deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşan 'da gördü.

karşısında takımının 2. golünü atan Kolombiyalı yıldız, 73. dakikada ikinci sarı kartını görerek soyunma odasının yolunu tuttu.

AVRUPA'DA İLK KIRMIZISI!

Falcao, Hasan Hatipoğlu'yla girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. 34 yaşındaki oyuncu böylece, Avrupa kariyerinde ilk kırmızı kartını görmüş oldu

Radamel Falcao, gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

İşte Falcao'nun kırmızı kart gördüğü o pozisyon:

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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