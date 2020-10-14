Galatasaray'ın eski yıldızı Steven Nzonzi Fransız basınında gündem oldu!

Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon Roma'dan büyük umutlarla kiraladığı Steven Nzonzi, teknik direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılmış, ardından da kulübüne dönmüştü.

Fransız orta saha oyuncusu, ocak ayında kiralandığı Rennes'de gösterdiği performansla yeniden Fransa Milli Takımı kadrosuna dahil edildi. Fransız basınından Ouest France, oyuncuyla ilgili "Nzonzi'nin yeniden doğuşu" başlıklı bir analiz haber kaleme aldı. Yıldız ismin Galatasaray'daki dibe vuruşunun ardından milli takım kadrosuna alınmayışına değinilirken, Rennes'de kendini yeniden bulduğuna ve onlarca aday arasından Fransa'nın EURO 2020 kadrosu için en önemli futbolcu olduğuna vurgu yapıldı.

Kariyerine PSG altyapısında başlayan Steven Nzonzi kariyerinde Sevilla, Blackburn, Roma ve Amiens gibi takımlarda forma giydi. Serie A ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız yıldız, 2018'deki Dünya Kupası kazanan kadrodaydı.



