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'da pişmanlığı!

Yaz transfer dönemindeki hamleleriyle oldukça konuşulan 'da pişmanlığı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda yerli alternatifinin az sayıda olması teknik direktör 'in elini zayıflatırken, altyapıdan yetişen ve şuanda forması giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 09:54 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 10:32
Galatasaray'da Efecan Karaca pişmanlığı!

Futbolcu satışında başarılı olamayan son dönemde transfer ettiği oyuncuların çoğundan beklediği katkıyı alamadı. Yerli kalitesi de düşen sarı-kırmızılılar, A 'a bu sezon 'dan aldığı Emre Kılınç dışında kimseyi gönderemedi. 'nin 3-3 berabere kaldığı maçına ise Florya'dan yetişen bir isim damgasını vurdu: .

SÖZLEŞMESİNİ 2022 YILINA KADAR UZATTI
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray altyapısından çıkan Efecan, 2013 yılından bu yana formasını giyiniyor. 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun geçen sene Aslan'ın gündemine girdiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Efecan'a cüzi de olsa bonservis bedeli ödemek istemedi ve Alanyaspor'dan yüksek bir teklif sunmadı. Cimbom ağırdan alınca Efecan kulübüyle sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.

FEGHOULI SAĞ KANATTA ALTERNATİFSIZ KALDI
Sarı-kırmızılılar, sağ kanatta Feghouli'yi alternatifsiz bırakmanın bedelini ödedi ve Cezayirli oyuncu istikrarsız performansıyla 'i zor durumda bıraktı. Feghouli ile hem aynı mevkide oynayan hem de yaşıt olan Efecan ise Alanyaspor'daki istikrarlı performansını A Milli Takım'daki başarısıyla taçlandırdı.

3. kez ay-yıldızlı formayı giyen Efecan Karaca, ilk golünü özel maçta Almanya'ya attı. Bu sezon Alanyaspor ile 3 lig maçında görev alan 30 yaşındaki sağ kanat 2 asist yaptı. 2019-20 sezonunda 41 resmi maça çıkarken 2 gol, 7 asist ile takımına katkı verdi.

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