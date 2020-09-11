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11 Eylül 2020, Cuma
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Piri’ye emanet

Piri’ye emanet

'ın yeni transferi , dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

'ın yeni transferi , dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. 'den bir yıllığına kiralanan Nijeryalı futbolcuya teknik heyet ve yeni takım arkadaşları yakın ilgi gösterdi. Öte yandan , geçen sezon sonunda sakatlık yaşayan ve ardından maça çıkmayan Etebo'yu ABD'li kondisyoneri Scott Piri'ye emanet etti. Tecrübeli oyuncunun, maçına kadar hazır hale gelmesi planlanıyor.
  1. 11.9.2020
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