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11 Eylül 2020, Cuma
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Fred kararını böyle açıkladı! ...

Fred transfer kararını böyle açıkladı! Galatasaray...

İngiliz ekibi 'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Fred, iddialarına yanıt verdi. Takımda kalmak istediğini söyleyen Brezilyalı yıldız, hedefinin Kırmızı Şeytanlar'da kupa kazanmak olduğunu dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika Galatasaray haberleri

'ın bir süre önce orta saha transferi konusunda gündeme gelen adaylardan olan 'lı Fred, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. İngiliz spor dergisi Four-Four-Two'a röportaj veren Brezilyalı futbolcu, transferiyle ilgili şunları söyledi:

Burada kalmak istiyorum. İsteğim bu yönde. Takımdan gitmek istemiyorum. Her zaman dediğim gibi, bu takım için önemli bir oyuncu olmayı ve kupalar kazanmayı hedefliyorum. Van de Beek transferi, bizi daha güçlü hale getirecek. Hepimiz için iyi bir transfer. Bu sezon takvimden dolayı daha çok oyuncuya ihtiyacımız olacak. Eğer büyük bir kulüpte oynuyorsanız, her zaman rekabet vardır. Buna alışığım.

2023 yılına kadar Manchester United'la sözleşmesi bulunan Fred, takıma 2018'de 'ten olmuştu. Brezilyalı yıldız için ödenen bonservis bedeli ise 59 milyon Euro...


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  1. 11.09.2020
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