Fred transfer kararını böyle açıkladı! Galatasaray...
İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Fred, Galatasaray iddialarına yanıt verdi. Takımda kalmak istediğini söyleyen Brezilyalı yıldız, hedefinin Kırmızı Şeytanlar'da kupa kazanmak olduğunu dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'ın bir süre önce orta saha transferi konusunda gündeme gelen adaylardan olan Manchester United'lı Fred, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. İngiliz spor dergisi Four-Four-Two'a röportaj veren Brezilyalı futbolcu, transferiyle ilgili şunları söyledi:
Burada kalmak istiyorum. İsteğim bu yönde. Takımdan gitmek istemiyorum. Her zaman dediğim gibi, bu takım için önemli bir oyuncu olmayı ve kupalar kazanmayı hedefliyorum. Van de Beek transferi, bizi daha güçlü hale getirecek. Hepimiz için iyi bir transfer. Bu sezon takvimden dolayı daha çok oyuncuya ihtiyacımız olacak. Eğer büyük bir kulüpte oynuyorsanız, her zaman rekabet vardır. Buna alışığım.
2023 yılına kadar Manchester United'la sözleşmesi bulunan Fred, takıma 2018'de Shakhtar Donetsk'ten transfer olmuştu. Brezilyalı yıldız için ödenen bonservis bedeli ise 59 milyon Euro...
- 11.09.2020
- Fred transfer kararını böyle açıkladı! Galatasaray...
- Jefferson Lerma'dan Galatasaray açıklaması!
- Fenerbahçe'de ayrılık! Tisserand geldi o gidiyor
- MEB açıkladı! Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı? Hangi sınıflar ne zaman okula başlayacak?
- Bandırmaspor'da iki futbolcuda corona virüsü tespit edildi
- Erol Bulut'tan şaşırtan tercih! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı 11'i
- Damien Comolli Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Resmi teklif...
- Fransızlar duyurdu! Kartal'da stopere tanıdık isim
- Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifi ortaya çıktı!
- Bonservisi belirlendi! Galatasaray'dan Diagne ve Belhanda kararı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fred transfer kararını böyle açıkladı! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.