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Bonservisi belirlendi! Galatasaray'dan Diagne ve Belhanda kararı
Süper Lig'de sezonun başlamasına saatler kala transfer çalışmalarında hız kesmeyen Galatasaray, hareketli saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılması gündeme gelen Senegalli golcü Mbaye Diagne ve Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'ya çeşitli teklifler gelmişti. İki isimle ilgili karar verildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
11 Eylül 2020 Cuma 08:04
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Yeni sezonun başlamasına saatler kala Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.
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Son olarak kadrosuna orta saha oyuncusu Etebo'yu katan sarı-kırmızılılar, Senegalli golcüsü Diagne için de kararını verdi. İşte detaylar...
Maicon ve Mustafa Kapı'dan gelen 1.6 milyon Euro'nun 675 bin Euro'sunu Etebo'ya harcayan Galatasaray'ın transfer için 975 bin Euro bütçesi kaldı.
Okay Yokuşlu için kaynak oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılar satış yapmak zorunda. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Katar'dan gelen iki teklif yönetimi tatmin etmedi.
Sabah'ta yer alan habere göre Katar'dan iki kulübün Younes Belhanda ve Mbaye Diagne için Galatasaray'a 3'er milyon Euro önerdiği ortaya çıktı.