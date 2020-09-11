Bonservisi belirlendi! Galatasaray'dan Diagne ve Belhanda kararı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Bonservisi belirlendi! Galatasaray'dan Diagne ve Belhanda kararı

Bonservisi belirlendi! Galatasaray'dan Diagne ve Belhanda kararı

Süper Lig'de sezonun başlamasına saatler kala transfer çalışmalarında hız kesmeyen Galatasaray, hareketli saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılması gündeme gelen Senegalli golcü Mbaye Diagne ve Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'ya çeşitli teklifler gelmişti. İki isimle ilgili karar verildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

11 Eylül 2020 Cuma 08:04
Bonservisi belirlendi! Galatasaray'dan Diagne ve Belhanda kararı

Yeni sezonun başlamasına saatler kala Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bonservisi belirlendi! Galatasaray'dan Diagne ve Belhanda kararı

Son olarak kadrosuna orta saha oyuncusu Etebo'yu katan sarı-kırmızılılar, Senegalli golcüsü Diagne için de kararını verdi. İşte detaylar...

Bonservisi belirlendi! Galatasaray'dan Diagne ve Belhanda kararı

Maicon ve Mustafa Kapı'dan gelen 1.6 milyon Euro'nun 675 bin Euro'sunu Etebo'ya harcayan Galatasaray'ın transfer için 975 bin Euro bütçesi kaldı.

Bonservisi belirlendi! Galatasaray'dan Diagne ve Belhanda kararı

Okay Yokuşlu için kaynak oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılar satış yapmak zorunda. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Katar'dan gelen iki teklif yönetimi tatmin etmedi.

Bonservisi belirlendi! Galatasaray'dan Diagne ve Belhanda kararı

Sabah'ta yer alan habere göre Katar'dan iki kulübün Younes Belhanda ve Mbaye Diagne için Galatasaray'a 3'er milyon Euro önerdiği ortaya çıktı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA