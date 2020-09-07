Galatasaray'a Nijeryalı orta saha! Oghenekaro Etebo imzaya geliyor
Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu! Sarı-kırmızılılar, Stoke City forması giyen Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo ile anlaşmaya vardı. Yıldız isim satın alma opsiyonuyla kiralanacak. İşte detaylar...
Kadrosuna en az 2 orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ilk transferini bitirmek üzere... Sarı-kırmızılılar, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen Nijeryalı Oghenekaro Etebo ile anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre 24 yaşındaki oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
Öte yandan Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun çok kısa bir süre içinde Galatasaray'la sözleşme imzalayacağını duyurdu..
GALATASARAY TWEETİNİ BEĞENDİ!
Etebo, gazeteci Kelechi Nkoro'nun attığı Galatasaray tweetini beğenerek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
ETEBO KİMDİR?
9 Kasım 1995'te Nijerya'da dünyaya gelen Etebo, futbola ülkesinin takımlarından WarriWolves kulübünde başladı. 2016 yılında Portekiz'in Feirense takımına transfer olan Nijeryalı yıldız, buradan Las Palmas'a kiralandıktan sonra 2018'de 7.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'nin yolunu tuttu.
Stoke City'de 1.5 sezon futbol oynadıktan sonra 2020'nin ocak ayında La Liga ekibi Getafe'ye kiralanan Etebo, 6 aylık İspanya macerasının ardından Stoke City'ye geri döndü.
129 MAÇTA 19 GOLE KATKI!
Orta sahanın merkezinde görev yapan Etebo kariyerinde toplam 129 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp, 7 de asist yaparak toplam 19 gole katkıda bulundu.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 13:39
- 2020 KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?
- Son dakika: Galatasaray'dan flaş transfer paylaşımı... Etebo biletini aldı geliyor!
- Euroleague'de Dörtlü Final'in ev sahibi Köln!
- D vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği ile corona virüsü ilişkisi nedir?
- Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa sağlık kontrolünden geçti
- Galatasaray Nijeryalı orta saha Etebo ile anlaşmaya vardı
- Turgay Demir'den Falcao iddiası! "Bu sezon..."
- Turgay Demir: Sergen Yalçın'ın ilk tercihi Kalinic ama Aboubakar ve Koita'yla da temas var
- Vedat Muriqi - Lazio transferinde son durum ne? İşte tüm detaylar
- Vedat Muriqi'nin mutlu günü! Kız kardeşinin düğünü için Kosova'da
- Galatasaray taraftarından büyük isyan! "Adem Büyük satılırsa..."
- Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı taraftarı şaşırttı! "Yeter artık..."
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bilmecesi! O fotoğraf...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! 7 isim...
- Vedat Muriqi'de şok eden gerçek! İtalyanlar böyle duyurdu
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Nijeryalı orta saha! Oghenekaro Etebo imzaya geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.