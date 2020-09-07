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07 Eylül 2020, Pazartesi
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'a Nijeryalı orta saha! imzaya geliyor

Galatasaray'a Nijeryalı orta saha! Oghenekaro Etebo imzaya geliyor

Son dakika haberi... çalışmalarını sürdüren , aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu! Sarı-kırmızılılar, forması giyen Nijeryalı futbolcu ile anlaşmaya vardı. Yıldız isim satın alma opsiyonuyla kiralanacak. İşte detaylar...

Kadrosuna en az 2 orta saha takviyesi yapmak isteyen ilk transferini bitirmek üzere... Sarı-kırmızılılar, ekiplerinden 'de forma giyen Nijeryalı ile anlaşmaya vardı. A Spor'un haberine göre 24 yaşındaki oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

Galatasaray Nijeryalı orta saha Etebo ile anlaşmaya vardı

Öte yandan Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun çok kısa bir süre içinde Galatasaray'la sözleşme imzalayacağını duyurdu..

GALATASARAY TWEETİNİ BEĞENDİ!

Etebo, gazeteci Kelechi Nkoro'nun attığı Galatasaray tweetini beğenerek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

ETEBO KİMDİR?
9 Kasım 1995'te Nijerya'da dünyaya gelen Etebo, futbola ülkesinin takımlarından WarriWolves kulübünde başladı. 2016 yılında Portekiz'in Feirense takımına olan Nijeryalı yıldız, buradan Las Palmas'a kiralandıktan sonra 2018'de 7.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'nin yolunu tuttu.

Stoke City'de 1.5 sezon oynadıktan sonra 2020'nin ocak ayında ekibi Getafe'ye kiralanan Etebo, 6 aylık macerasının ardından Stoke City'ye geri döndü.

129 MAÇTA 19 GOLE KATKI!
Orta sahanın merkezinde görev yapan Etebo kariyerinde toplam 129 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp, 7 de asist yaparak toplam 19 gole katkıda bulundu.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 13:39
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