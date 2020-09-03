Arda Turan'dan bir ilk! 9 yıl aranın ardından... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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'dan bir ilk! 9 yıl aranın ardından...

Arda Turan'dan bir ilk! 9 yıl aranın ardından...

öncesi hazırlıklarını sürdüren 4. hazırlık mücadelesinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 9 yıl aranın ardından ilk kez sarı-kırmızılı formayla çimlerine çıkarken karşılaşmanın ilk golünü de kaydeden isim oldu.

hazırlıklarını sürdüren yeni sezon öncesi düzenlenen hazırlık mücadelesinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 9 yıl sonra ilk kez bir maçta Galatasaray formasıyla Stadı'na, kaptan olarak çıkan için ayrı bir önemi vardı. Öte yandan Hatayspor karşılaşmasında mücadelenin ilk golünü de kaydeden isim Arda Turan oldu.32. dakikada Marcelo Saracchi'nin sol çizgiden yaptığı ortaya ön direkte ayak koyan Arda Turan, topu ağlara gönderdi.

Arda Turan, Galatasaray formasıyla Türk Telekom Stadı'na son kez 20 Mayıs 2011'de 'a karşı oynamış ve 45 dakika sahada kalmıştı.

Deneyimli oyuncu, Galatasaray formasıyla iç sahada son golünü ise 11 Ocak 2011'de 'nda Beypazarı Şekerspor'a atmıştı. Ancak bu gol Stadyumu'nda atılmıştı. Arda, Türk Telekom Stadı'nda ilk golünü Hatayspor'a karşı bulmuş oldu.

  1. 03.09.2020
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