Arda Turan'dan bir ilk! 9 yıl aranın ardından...
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 4. hazırlık mücadelesinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Arda Turan 9 yıl aranın ardından ilk kez sarı-kırmızılı formayla Türk Telekom çimlerine çıkarken karşılaşmanın ilk golünü de kaydeden isim oldu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray yeni sezon öncesi düzenlenen hazırlık mücadelesinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 9 yıl sonra ilk kez bir maçta Galatasaray formasıyla Türk Telekom Stadı'na, kaptan olarak çıkan Arda Turan için ayrı bir önemi vardı. Öte yandan Hatayspor karşılaşmasında mücadelenin ilk golünü de kaydeden isim Arda Turan oldu.32. dakikada Marcelo Saracchi'nin sol çizgiden yaptığı ortaya ön direkte ayak koyan Arda Turan, topu ağlara gönderdi.
Arda Turan, Galatasaray formasıyla Türk Telekom Stadı'na son kez 20 Mayıs 2011'de Konyaspor'a karşı oynamış ve 45 dakika sahada kalmıştı.
Deneyimli oyuncu, Galatasaray formasıyla iç sahada son golünü ise 11 Ocak 2011'de Türkiye Kupası'nda Beypazarı Şekerspor'a atmıştı. Ancak bu gol Ali Sami Yen Stadyumu'nda atılmıştı. Arda, Türk Telekom Stadı'nda ilk golünü Hatayspor'a karşı bulmuş oldu.
- 03.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arda Turan'dan bir ilk! 9 yıl aranın ardından... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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