Arda Turan ve Radamel Falcao'dan paylaşım! 8 yıl önce bugün...

Bir dönem İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de aynı kadroda yer alan Arda Turan ile Radamel Falcao'dan UEFA Süper Kupa paylaşımı geldi. Yıllar sonrası yolları Galatasaray'da bir kez daha kesişen ikili Atletico Madrid formasıyla 2012'de kazandıkları UEFA Süper Kupa zaferini unutmadı. Arda Turan sosyal medya hesabı üzerinden Falcao ile birlikte 'Bugün günlerden, 2012-UEFA Süper Kupası Kazananları' notuyla bir fotoğraf paylaşırken, Kolombiyalı golcüde Turan'ın bu paylaşımını 'Arkadaşımla beraber başardık' notuyla paylaştı.

Atletico Madrid 2012 UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea ile karşılaşmış, ve mücadeleyi 4-1 kazanmıştı. Karşılaşmada Radamel Falcao hat-trick yaparken Arda Turan 1 asist ile oynamıştı.

İşte o paylaşım...