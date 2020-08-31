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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Arda ve Falcao'dan paylaşım! 8 yıl önce bugün...

ve 'dan paylaşım! 8 yıl önce bugün...

Arda Turan ve Radamel Falcao'dan paylaşım! 8 yıl önce bugün...

9 yıl aranın ardından 'da tekrar bir araya gelen ve 2012 yılında formasıyla kazandıkları Süper Kupası'nın yıl dönümü olması nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu.

Bir dönem ekiplerinden 'de aynı kadroda yer alan ile 'dan paylaşımı geldi. Yıllar sonrası yolları 'da bir kez daha kesişen ikili Atletico Madrid formasıyla 2012'de kazandıkları UEFA Süper Kupa zaferini unutmadı. Arda Turan sosyal medya hesabı üzerinden Falcao ile birlikte 'Bugün günlerden, 2012-UEFA Süper Kupası Kazananları' notuyla bir fotoğraf paylaşırken, Kolombiyalı golcüde Turan'ın bu paylaşımını 'Arkadaşımla beraber başardık' notuyla paylaştı.

Atletico Madrid 2012 UEFA Süper Kupa finalinde ile karşılaşmış, ve mücadeleyi 4-1 kazanmıştı. Karşılaşmada Radamel Falcao hat-trick yaparken Arda Turan 1 asist ile oynamıştı.

İşte o paylaşım...

  1. 31.08.2020
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