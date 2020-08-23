Falcao'dan Arda Turan sözleri! "Oyun tarzı..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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Falcao'dan sözleri! "Oyun tarzı..."

Falcao'dan Arda Turan sözleri! "Oyun tarzı..."

'ın yeni transferi hakkında daha önce 'de iki yıl boyuncu beraber oynamış olan , açıklamalarda bulundu. Falcao açıklamasında "Oyun şekli bana çok uygun" ifadelerini kullandı.

Falcao, 'da buluştuğu Arda ve fiziksel durumu hakkında konuştu. Volvocarco'nun sosyal medya hesabındaki canlı yayına konuk olan Falcao, 'ın Galatasaray'a dönüşünü değerlendirdi.

Kolombiyalı yıldız Arda'nın gelişine sevindiğini belirterek, "Arda Turan'ın Galatasaray'a gelmesi beni çok mutlu etti. 'de birlikte çok güzel iki yıl geçirmiştik. Oyun şekli bana çok uygun. Kendisine özgü bir stili var. Herkese yardımı dokunacak, takıma çok katkısı olacak" ifadesini kullandı.

Falcao, karantina döneminde çok çalıştığını ifade ederek, "Bu dönemi kendim açısından bir fırsata çevirerek, fiziksel gelişim için çalışmalar gerçekleştirdim. Mümkün olduğunca fit kalmaya gayret ettim. Burada bir saha var, koşma şansı yakaladım" dedi.

Öte yandan , 4. çocuğunun doğumuna kısa bir süre kaldığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu söyledi. (Ajansspor)

  1. 23.08.2020
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