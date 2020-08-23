Falcao'dan Arda Turan sözleri! "Oyun tarzı..."
Galatasaray'ın yeni transferi Arda Turan hakkında daha önce Atletico Madrid'de iki yıl boyuncu beraber oynamış olan Radamel Falcao, açıklamalarda bulundu. Falcao açıklamasında "Oyun şekli bana çok uygun" ifadelerini kullandı.
Falcao, Galatasaray'da buluştuğu Arda ve fiziksel durumu hakkında konuştu. Volvocarco'nun sosyal medya hesabındaki canlı yayına konuk olan Falcao, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşünü değerlendirdi.
Kolombiyalı yıldız Arda'nın gelişine sevindiğini belirterek, "Arda Turan'ın Galatasaray'a gelmesi beni çok mutlu etti. Atletico Madrid'de birlikte çok güzel iki yıl geçirmiştik. Oyun şekli bana çok uygun. Kendisine özgü bir stili var. Herkese yardımı dokunacak, takıma çok katkısı olacak" ifadesini kullandı.
Falcao, karantina döneminde çok çalıştığını ifade ederek, "Bu dönemi kendim açısından bir fırsata çevirerek, fiziksel gelişim için çalışmalar gerçekleştirdim. Mümkün olduğunca fit kalmaya gayret ettim. Burada bir saha var, koşma şansı yakaladım" dedi.
Öte yandan Radamel Falcao, 4. çocuğunun doğumuna kısa bir süre kaldığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu söyledi. (Ajansspor)
- 23.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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